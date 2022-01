Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο

Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της είναι ρωσόφωνο.

Η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει τη βιομηχανική πόλη του Χαρκόβου εάν αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας και αυτό το γεγονός θα συνιστούσε την έναρξη ενός «πολέμου μεγάλης κλίμακας» υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Χάρκοβο (ή Χάρκιβ στα ουκρανικά) είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας και απέχει 42 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Ρεαλιστικά μιλώντας, θα πω ότι εάν η Ρωσία αποφασίσει να εντείνει την κλιμάκωση, φυσικά θα το κάνει σε εκείνα τα εδάφη όπου, ιστορικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν οικογενειακούς δεσμούς με τη Ρωσία», είπε ο Ζελένσκι. «Το Χάρκοβο, που είναι υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης, θα μπορούσε να καταληφθεί. Η Ρωσία χρειάζεται ένα πρόσχημα: θα πουν ότι προστατεύουν τον ρωσόφωνο πληθυσμό», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πιστεύει ότι αυτό το σενάριο είναι «πιθανό» μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. «Δεν θα είναι απλώς μια κατοχή, θα είναι η αρχή ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας», προειδοποίησε. Η Ρωσία από την πλευρά της διαψεύδει ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Το Χάρκοβο έχει πληθυσμό περίπου 1,4 εκατ. κατοίκους. Ήταν πρωτεύουσα της Ουκρανίας μεταξύ 1919-33 και εκεί έχουν την έδρα τους βιομηχανίες που κατασκευάζουν άρματα μάχης, τρακτέρ αλλά και ηλεκτρονικά είδη.

«Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους κατοίκους του Χαρκόβου ότι η πόλη είναι έτοιμη να αποκρούσει σθεναρά έναν πιθανό εισβολέα, έχουν όλες τις δυνάμεις για να υπερασπιστούμε το Χάρκοβο», έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος της πόλης, Ιγκόρ Τερέχοφ.

