Εφές - Παναθηναϊκός: Σκληρή ήττα για τους “πράσινους”

Μία χαμένη βολή και μία λανθασμένη άμυνα στο φινάλε της αναμέτρησης στοίχισαν στον Παναθηναϊκό.



Η ευστοχία από τα 6.75 γέμισε αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί στην Πόλη, αλλά μία χαμένη βολή και μία λανθασμένη άμυνα στο φινάλε της αναμέτρησης, γλίτωσαν την Αναντολού Εφές από νέο έμφραγμα...

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 82-81 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αντριέν Μοερμάν να ευστοχεί από τα 6.75 στο 1.1΄΄ για τη λήξη και να υπογράφει την ανατροπή της τουρκικής ομάδας, αφού είχε προηγηθεί η 1/2 βολές του Οκάρο Ουάιτ.

Βρίσκοντας ρυθμό από τα 6.75 στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ήλεγξε τον αγώνα, κυριάρχησε στο παρκέ, αλλά δεν είχε το καθαρό μυαλό στις... λεπτομέρειες, προκειμένου να σημειώσει ένα τεράστιο «διπλό» και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες.

Πλέον, το «τριφύλλι» παρέμεινε «κολλημένο» στην προτελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 4-15. Στον αντίποδα, οι Τούρκοι ισορρόπησαν το ρεκόρ τους (10-10), δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών και επιστρέφοντας στην οκτάδα.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Νεμάνια Νέντοβιτς με 20 πόντους (4/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Ντάριλ Μέικον (17π., 3/4τρ.), Οκάρο Ουάιτ (15π.), ενώ Βασίλης Καββαδάς (8π.) και Τζέρεμι Έβανς (10ρ.) κάλυψαν το κενό του τραυματία Γιώργου Παπαγιάννη.

Από την Αναντολού Εφές, η οποία για ακόμη μία φορά τα... έσπασε από τα 6.75 (7/28), ξεχώρισε εκτός από τον «ήρωα» του αγώνα Μοερμάν (15π.), ο Βασίλιε Μίτσιτς με 20 πόντους.

Η νωχελική άμυνα και επίθεση του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τον... ορεξάτο από τα 6.75, Σέιν Λάρκιν (3/3 στο α' δεκ.), έδωσαν ώθηση στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία "σήκωσε κεφάλι" στο σκορ και δεν απειλήθηκε στην πρώτη περίοδο, ειδικά από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν σε πρώτη φάση να απειλήσουν κοντά στο καλάθι, ελέω της απουσίας του Παπαγιάννη.

Ωστόσο, με το... καλημέρα του δευτέρου δεκάλεπτου το «τριφύλλι» βρήκε ρυθμό από τα 6.75 (8/15 τρίποντα), έχοντας εκτελεστές τους Πέρι, Νέντοβιτς και εξαργυρώνοντας τα αμυντικά αντανακλαστικά του, κυρίως στο ριμπάουντ, σημείωσε την ανατροπή και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +3 (39-42).

Με τον Παναθηναϊκό να είναι επιρρεπής στα λάθη στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν γρήγορα το προβάδισμα, κυριαρχώντας στην αντίπαλη ρακέτα. Ωστόσο, η αποφασιστική εμφάνιση των Νέντοβιτς, Μέικον από την περιφέρεια, δεν επέτρεψε στην Αναντολού να οικοδομήσει διαφορά ασφαλείας, δίνοντας συνέχεια στο ντέρμπι (65-62).

Η Αναντολού συνέχισε να μη βρίσκει λύσεις από τα 6.75 στην τέταρτη περίοδο, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έδενε άμυνα και επίθεση, ελέγχοντας το ρυθμό. Μάλιστα οι «πράσινοι» έδειχναν αποφασισμένοι για το «διπλό», ξεφεύγοντας με +3 (73-76) στο 37΄.

Χωρίς να του στοιχίσει και η... υπερβολική τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης στο 38΄, ο Μέικον κράτησε το προβάδισμα, ο Ουάιτ ευστόχησε σε 1/2 βολές (79-81 στα 14΄΄ για τη λήξη) και με τον Παναθηναϊκό να μην επιλέγει το φάουλ στην τελευταία επίθεση της Αναντολού, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε με τον Μίτσιτς να τραβήξει πάνω του την «πράσινη» άμυνα και να βρει ελεύθερο τον Μοερμάν, ο οποίος εκτέλεσε την ελληνική ομάδα από τα 6.75, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 39-42, 65-62, 82-81

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 11 (3), Μπομπουά 4, Σίνγκλετον, Μπράιαντ 4, Μόερμαν 15 (3), Πλάις 4, Μίτσιτς 20, Άντερσον, Ντάνστον 14, Σιμόν 10 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 3 (1), Μέικον 17 (3), Μποχωρίδης 2, Καββαδάς 8, Παπαπέτρου 7 (1), Κασελάκης, Ουάιτ 15 (2), Νέντοβιτς 20 (4), Έβανς 4, Σαντ Ρος 5 (1).

