Τηλεφωνικές απάτες: δυο “χτυπήματα” με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματα τους.

Μέσω τηλεφωνικής απάτης άγνωστοι κατάφεραν και απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από δύο πολίτες. Συγκεκριμένα, «θύματα» είναι ένας αλλοδαπός άνδρας που διαμένει στην Σητεία, και μια γυναίκα από το Ηράκλειο που διατηρεί κατάστημα ρούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός είχε δημοσιοποιήσει μια αγγελία για την πώληση του αγροτικού του. Του τηλεφώνησε ένας άγνωστος δηλώνοντας ενδιαφέρον για το όχημα, του ζήτησε κωδικούς σχετικούς με τον τραπεζικό του λογαριασμό, και κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Στην άλλη περίπτωση που αφορά γυναίκα στο Ηράκλειο που διατηρεί κατάστημα ρούχων, της στάλθηκε μέσω μηνύματος στο κινητό ηλεκτρονική δωροεπιταγή. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς που σχετίζονται με τον τραπεζικό της λογαριασμό, αφαιρώντας 11.000 ευρώ.

