Πολιτική

Εκλογές - Βορίδης: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δομικό πρόβλημα στρατηγικής (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις δημοσκοπήσεις, τις ανατιμήσεις και τα μέτρα, τις προσλήψεις στο Δημόσιο, αλλά και τις φυλακίσεις ισχυρών ανθρώπων στην Ελλάδα, με αφορμή την καταγγελία της 24χρονης για ομαδικό βιασμό.

«Το σημαντικό είναι να υπάρχει το σωστό θεσμικό πλαίσιο. Ειδεχθείς πράξεις άνθρωποι έκαναν και φοβάμαι θα συνεχίσουν να κάνουν. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουν όσοι κάνουν τέτοιες πράξεις ότι θα τιμωρηθούν και αυτό προφανώς σε έναν βαθμό θα συγκρατήσει και άλλους από το να κάνουν κάτι ανάλογο», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας την καταγγελία της 24χρονης για ομαδικό βιασμό στην Θεσσαλονίκη.

Όπως επεσήμανε ο κ. Βορίδης, σχετικά με σχόλια κυρίως στα social media σχετικά με τους καταγγελλόμενους, «θα δει κάποιος ότι αρκετοί ισχυροί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην φυλακή το τελευταίο διάστημα και το πιστεύω ότι το κάνει αυτό η Ελληνική Δικαιοσύνη: ότι εγγυάται στους καταγγέλλοντες ότι θα τιμωρηθούν οι δράστες, όπως εγγυάται και μια δίκαιη δίκη σε όλους όσοι έχουν συλληφθεί».

Για την κακοκαιρία ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε «ξέρω ότι έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, για να προετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση της ”Ελπίδας”».

Για την συζήτηση περί τυχόν προσφυγής σε πρόωρες εκλογές, ο κ. Βορίδης απάντησε, μεταξύ άλλων, πως «το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε έτοιμο για εκλογές. Εγώ βλέπω τις περισσότερες δημοσκοπήσεις να δίνουν μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και μια άνοδο του ΚΙΝΑΛ. Αυτό απεικονίζει το πρόβλημα που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι δομικό, βαθύ και στρατηγικό. Η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από την Αριστερά, δεν περιμένει τίποτα από την Αριστερά και στην πραγματικότητα περιμένει την επίλυση των προβλημάτων από την Κυβέρνηση της Δεξιάς. Αυτό είναι ένα βαθύ πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η αξιωματική αντιπολίτευση»

«Για την ακρίβεια, υπάρχουν μέτρα στήριξης και είναι βασικό ο κόσμος να ξέρει αν η ακρίβεια είναι ξενόφερτη ή όχι. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα που εφαρμόζονται και ο κόσμος τα βλέπει», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Τέλος, αναφερθείς στις προσλήψεις του 2022, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «οι προσλήψεις που θα γίνου στο Δημόσιο είναι εκείνες που έχουν προγραμματιστεί. Υπάρχει μια προκήρυξη για τις προσλήψεις που έχουν προγραμματιστεί για τους ΟΤΑ, στην βάση του κανόνα 1 αποχώρηση προς 1 πρόσληψη».

