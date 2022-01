Αθλητικά

Μπακς - Μπουλς: ο Giannis “έλαμψε” στο ντέρμπι (εικόνες)

Εξαιρετική εμφάνιση για ακόμη μια αγωνιστική για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην νίκη των “ελαφιών” επί των “ταύρων”.

Με πρωταγωνιστή για ακόμη μία βραδιά τον... συνήθη ύποπτο, Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς επικράτησαν στο Μιλγουόκι των Σικάγο Μπουλς με 94-90, στο ντέρμπι κορυφής της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ.

Ο Αντετοκούνμπο άσος, αγωνίσθηκε σχεδόν 37 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχε και ο Κρις Μίντλεντον, με 16 πόντους 11 ριμπάουντ κι έξι ασίστ.

Σημαντική ήταν η βοήθεια του Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος έκανε double double (12 πόντοι, 13 ριμπάουντ), ενώ από τους «Ταύρους», διακρίθηκαν οι ΝτεΡοζάν και Βούτσεβιτς, με 35 και 19 πόντους, αντίστοιχα.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Σικάγο: 94-90

Σάρλοτ-Οκλαχόμα: 121-98

Ορλάντο-ΛΑ Λέικερς: 105-116

Φιλαδέλφεια-ΛΑ Κλίπερς: 101-102

Βοστώνη-Πόρτλαντ: 105-109

Ατλάντα-Μαϊάμι: 110-108

Ουάσινγκτον-Τορόντο: 105-109

Σαν Αντόνιο-Μπρούκλιν: 102-117

Ντένβερ-Μέμφις: 118-122

Γιούτα-Ντιτρόιτ: 111-101

Γκόλντεν Στέιτ-Χιούστον: 105-103

