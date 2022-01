Παράξενα

Βόλος: έκανε "ντου" σε καφετέρεια με βαριοπούλα!

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από το απίστευτο περιστατικό.

Ένα απίστευτο περιστατικό, έζησαν οι θαμώνες σε καφετέρεια στη Νέα Ιωνία, Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 39χρονος Αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από τις αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο λόγος; Εισέβαλε με βαριοπούλα σε καφέ-μπαρ της περιοχής, όπως διαπιστώθηκε όταν έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του ΑΤ Βόλου και μάλιστα. και κατά τη προσαγωγή του και σύλληψη, ο άνδρας απώθησε και αντιστάθηκε στις αστυνομικές αρχές. απειλώντας τους.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ο οποίος του άσκησε δίωξη και έδωσε προφορική εντολή να αφεθεί ελεύθερος.

