Οικονομία

Μεταφορικό ισοδύναμο: καταβολές σε δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινήσε η πίστωση των χρημάτων στους δικαιούχους.

Από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έχουν αρχίσει να καταβάλλονται χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο επιτέλους αποζημιώνονται οι νησιώτες καθώς σημειώθηκαν πολύμηνες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, θα καταβληθούν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σκέλος των επιβατών οι ωφελούμενοι κάτοικοι θα λάβουν συνολικά έως τέλος Ιανουαρίου 12 εκατομμύρια ευρώ για τις μετακινήσεις του 2021.



Στο σκέλος των καυσίμων για τα 42 νησιά εφαρμογής του μέτρου θα πιστωθούν σε κατοίκους και επιχειρήσεις περίπου 4,1 εκατ. ευρώ για το 2021. Και τέλος, για 380 νησιωτικές επιχειρήσεις αποδεσμεύονται πόροι ύψους 5 εκατ. ευρώ, εξήγησε ο υπουργός.

«Ως υπουργείο, «προχωράμε συντεταγμένα και μεθοδικά για τη στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες και σε αυτό έρχονται να προστεθούν επιπλέον προγράμματα εντός του 2022 σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης ειδικά για τα νησιά και σε συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια, που αποτελούν κρίσιμους συνεργάτες μας» δήλωσε ο ΥΝΑΝΠ.

Το ευχάριστο είναι ότι η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου συνεχίζεται κανονικά και πλέον έχει ενταχθεί ως ένα σταθερό μέτρο ενίσχυσης της νησιωτικότητας. Εξάλλου είναι από τα ελάχιστα μέτρα στήριξης των νησιωτών.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός - Ζιώγας: η Γεωργία “έσπασε” το… “ατού” των βιαστών (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης: η συγκλονιστική κατάθεση για τον ιερέα

Πέθανε ο Γιώργος Τσέλης