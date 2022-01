Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται σε αυτές, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 40 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία:

1. Δ. Αρτέμιδος, Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδος, Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας , απέναντι από την Εκκλησία της Αγ. Μαρίνας, 09:30-15:00

2. Δ. Αγίων Αναργύρων, Α΄ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, Νικολάου Πλαστήρα & Κλεισούρας 2, 09:30-15:00

3. Δ. Γαλατσίου, Δημαρχείο Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2, 09:30-15:00

4. Δ. Σαρωνικού, κλειστό Γυμναστήριο “Κυριάκος Κότταρης”, Ανάβυσσος, 09:30-15:00

5. Δ. Νέας Ιωνίας, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ν. Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακείμ (ηλεκτρικός σταθμός), 09:30-15:00

6. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-16:30

7. Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Σπυρίδωνος 31, 09:00-14:00

8. Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-17:00

9. Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-15:00

10. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:30-14:30

11. Άρτα, ISO-BOX Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, 09:00-15:00

12. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:30-20:30

13. Βοιωτία, Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, Καραγιαννοπούλου 1, 09:00-14:00

14. Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 10:00-13:00

15. Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00

16. Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

17. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-13:00

18. Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,09.30-13.00

19. Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ,09:00-15:00

20. Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία- πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00

21. Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-14:30

22. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

23. Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-18:00

24. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών,08:30-13:30

25. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00

26. Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00

27. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00

28. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-14:30

29. Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

30. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-15:30

31. Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30

32. Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 11:00-14:00

33. Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 08:30-14:45

34. Μαγνησία,ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:30-15:30

35. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:00 - 16:00,

36. Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-13:30

37. Σάμος, Προαύλιος χώρος Γυμνασίου Πυθαγορείου, 10:00-13:00

38. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 - 15:00

39. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30

40. Χαλκιδική, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου γωνία, Νέα Μουδανιά, 08:30 - 15:00

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

