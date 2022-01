Κόσμος

Ιταλία: Ο Μπερλουσκόνι απέσυρε την υποψηφιότητα του για την προεδρία της Δημοκρατίας

Τη Δευτέρα, αρχίζουν οι ψηφοφορίες για την εκλογή του διαδόχου του Ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ιταλικής δημοκρατίας.

Το έκανε γνωστό η βουλευτίνα της Φόρτσα Ιτάλια, Λίτσια Ροντζούλι, η οποία πληροφόρησε για την απόφαση του «μίστερ τιβί» τους επικεφαλής της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, και του υπερσυντηρητικού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», Τζόρτζια Μελόνι.

Μέσω της Ροντζούλι, ο Μπελρουσκόνι πρόσθεσε ότι «το κόμμα του, μαζί με την υπόλοιπη κεντροδεξιά, θα προτείνει ένα νέο όνομα, ικανό να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή συναίνεση».

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νυν συντονιστής της Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταϊάνι τόνισε, παράλληλα, ότι «ο Μάριο Ντράγκι πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός της χώρας, θέση από την οποία ουδείς θα τον μετακινήσει» και ζήτησε «να μην γίνει κανένας ανασχηματισμός».

Τη Δευτέρα, ως γνωστόν, αρχίζουν οι ψηφοφορίες για την εκλογή του διαδόχου του Ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα. Παρά την αντίθετη άποψη του Μπερλουσκόνι και του κόμματός του, αυτή την στιγμή, το κύριο «φαβορί» παραμένει ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

