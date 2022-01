Τοπικά Νέα

Λάρισα: Δίχρονη κατάπιε.. χλωρίνη!

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι 2 ετών από το hotspot προσφύγων στο Κουτσόχερο έπειτα από κατάποση χλωρίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των οικείων του και κατάπιε ποσότητα χλωρίνης, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κάνει εμετό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, του οποίου το πλήρωμα έσπευσε στο σημείο, παραλαμβάνοντας και μεταφέροντας την δίχρονη στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

πηγή: onlarissa.gr

