“Ελπίδα” - Κουτσούμπας: χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ζεσταθούν

Τι ζητά από την Κυβέρνηση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέροντας μια σειρά από προτάσεις του Περισσού.

Σε δήλωση του για την κακοκαιρία «Ελπίδα» που ήδη έχει ενσκήψει με τοπικά έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει πως θα έπρεπε η Κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε μείωση των ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ώστε να μπορούν να ζεσταθούν οικονομικά όλες οι οικογένειες στην χώρα.

Όλη η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Χιλιάδες οικογένειες, σε όλη τη χώρα, αυτές τις μέρες δεν μπορούν να ζεσταθούν γιατί το κόστος θέρμανσης έχει εκτοξευτεί.

Πόσο διαφορετική, όμως, θα ήταν η κατάσταση, αν δεν είχε προχωρήσει η απελευθέρωση της ενέργειας, η απολιγνιτοποίηση και τα “πράσινα άλογα” της ανάπτυξης;

Πόσο αλήθεια θα μπορούσαν να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά, εάν έστω είχαν καταργηθεί οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα;

Όλες προτάσεις του ΚΚΕ.

Η κυβέρνηση όμως κωφεύει! Ντροπή!»









