Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: Ρεκόρ κρουσμάτων για τρίτη συνεχόμενη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιδιαίτερα μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται στη χώρα.

Η Ρωσία κατέγραψε για τρίτη συνεχή ημέρα ρεκόρ κρουσμάτων covid-19, καθώς το ιδιαίτερα μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται στη χώρα.

Η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς λόγω covid-19 στην Ευρώπη κατέγραψε τις προηγούμενες 24 ώρες 63.205 νέα κρούσματα, απόλυτο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Το ίδιο διάστημα ακόμη 679 ασθενείς υπέκυψαν λόγω επιπλοκών της covid-19.

Ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 παρουσιάζει μεγάλη άνοδο τις τελευταίες ημέρες, εγείροντας φόβους για ένα νέο ιδιαίτερα σφοδρό κύμα της επιδημίας.

Στη Μόσχα, επίκεντρο της επιδημίας, εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο 17.528 νέα κρούσματα, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στη ρωσική πρωτεύουσα και ρεκόρ για τέταρτη συνεχή ημέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από τον Πέτρο Συρίγο

“Ελπίδα” - Κεραμέως: κατάργηση και συγχωνεύσεις για Τμήματα ΑΕΙ

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)