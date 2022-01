Τοπικά Νέα

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Την έσερνε στο δρόμο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγελία έφθασε στην σελίδα των Μαχητικών και Ελεύθερων Βόλου, από αυτόπτη μάρτυρα περιστατικού κακοποίησης.

Καταγγελία έφθασε στην σελίδα των Μαχητικών και Ελεύθερων Βόλου, από αυτόπτη μάρτυρα περιστατικού κακοποίησης. Όπως αναφέρει:

«Τα ξημερώματα της Παρασκευής 21/1/2022 και ώρα 1:15 το βράδυ, μεταξύ των οδών Ξενοφώντος και Πλάτωνος, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, έλαβε χώρα ένα περιστατικό κακοποίησης. Είδα έναν άντρα στο δρόμο να κρατά μαζί του μια γυναίκα, χωρίς τη θέλησή της.

Ο άντρας την κράταγε σφιχτά κι εκείνη φώναζε “σε παρακαλώ”. Παρά την αντίδραση του κόσμου από τις γύρω πολυκατοικίες που θορυβήθηκε από το συμβάν και φώναζε στο δράστη να σταματήσει, εκείνος συνέχισε ακάθεκτος και στη συνέχεια έσυρε τη γυναίκα -η οποία βρισκόταν κάτω στο δρόμο- για να τη βάλει μέσα σε ένα αυτοκίνητο παρά τις αντιδράσεις της ίδιας.

Όταν ο κόσμος πήγε να κατέβει κάτω στο δρόμο, ο άντρας έβαλε τη γυναίκα στο αυτοκίνητο, της είπε «κόψε τα κλάματα», κι ενώ εκείνη έκλαιγε ασταμάτητα, το αυτοκίνητο έφυγε. Το αυτοκίνητο είχε χρώμα γαλαζοπράσινο, ενώ στο πίσω μέρος του είχε θήκη για ποδήλατα.»

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από τον Πέτρο Συρίγο

“Ελπίδα” - Κεραμέως: κατάργηση και συγχωνεύσεις για Τμήματα ΑΕΙ

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)