Πέθανε ο Τιερί Μιγκλέρ

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του έγινε γνωστή μέσα απο τα social media. Ποιος ήταν ο Τιερί Μιγκλέρ που μεσουράνησε τη δεκαετία του '80.

Ο γάλλος δημιουργός Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος μεσουράνησε στον κόσμο της μόδας τα χρόνια του 1980, απεβίωσε χθες Κυριακή στα 73 του χρόνια από «φυσικά» αίτια, ενημέρωσε ο ατζέντης του, ο Ζαν-Μπατίστ Ρουζό, το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Με απέραντη θλίψη πρέπει να σας ενημερώσουμε για τον θάνατο του Μανφρέντ Τιερί Μιγκλέρ, ο οποίος επήλθε την Κυριακή 23η Ιανουαρίου 2022», ανέφερε εξάλλου ο ίδιος σε ανακοίνωσή του η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του γάλλου μόδιστρου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Τιερί Μιγκλέρ που το πραγματικό του όνομα ήταν Μάνφρεντ γεννήθηκε το 1948 στο Στρασβούργο.

Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του στο σχέδιοκαι σε ηλικία 24 ετών, ξεκίνησε να σχεδιάζει ρούχα για τις παρισινές μπουτίκ. Δύο χρόνια αργότερα, η φήμη του εκτοξεύεται και σχεδιάζει πλέον για μεγάλους οίκους του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου και της Βαρκελώνης.

Το 2001 αποσύρεται από τον χώρο της μόδας και εκτοτε, σχεδίαζε ρούχα και κοστούμια για μεγάλες παραγωγές.





