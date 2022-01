Αθλητικά

Γουλβς - “Μολινό”: Μεγάλη φωτιά στο γήπεδο (βίντεο)

Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στην έδρα της αγγλικής ομάδας. Μεγάλο το κόστος αποκατάστασης.

Καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε στο «Μολινό» της Γουλβς τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το ιστορικό γήπεδο της αγγλικής ομάδας, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από τη θύρα «Billy Wright» σε κουζίνα μπαρ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο μέσα σε 2 ώρες.

Ο διευθυντής ασφαλείας του γηπέδου, ανακοίνωσε πως ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα με τους ανθρώπους της Γουλβς κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές των οποίων το κόστος αναμένεται να εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

