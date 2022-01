Κοινωνία

“Ελπίδα” – Αττική: Χιονίζει σε όλο τον νομό (εικόνες)

Στα λευκά…. ντύθηκε και η Αττική. Χιονίζει και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφτασε όπως αναμενόταν και στην Αττική, όπου χιονίζει από το πρωί της Δευτέρας.

Λόγω της χιονόπτωσης απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Διονύσου από το ύψος του 414 προς τον Άγιο Πέτρο.

Κλειστή και η Λεωφόρος Πάρνηθας και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας από το τελεφερίκ και πάνω.

Απαγορεύτηκε λόγω της χιονόπτωσης η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών -Λάμιας στο ρεύμα προς Λάμια από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και από τον κόμβο των Οινοφύτων στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται μόνο με χρήση αλυσίδων.

Διακόπηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Παπάγου, λεωφόρου Διονύσου και Καισαριανής, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης.

Ειδικότερα:

Στην οδό Αναστάσεως, στην περιοχή Παπάγου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα κοιμητήρια προς τον Υμηττό.

Στη λεωφόρο Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την περιοχή της Ανατολής (Νέα Μάκρη) προς Πεντέλη.

Στην ανώνυμη οδό (Καισαριανή) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Καλοπούλας, προς Υμηττό.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει διακοπεί από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα.

Με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διακόπηκε, πριν από λίγο, λόγω της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοϊου:

Στη λεωφ. Φυλής από το ύψος της ταβέρνας "Το νέο φαράγγι" έως τα όρια της Αττικής και στα δύο ρεύματα.

Στην Τατοϊου, από το ύψος της οδού Χλόης έως τα βασιλικά κτήματα και στα δύο ρεύματα, καθώς και από το ύψος του οικισμού "Αγιος Μερκούριος" έως το ύψος της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στα δύο ρεύματα.

Κι ενώ στα βόρεια προάστια το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, οι χιονοπτώσεις έχουν επεκταθεί και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αττικής

Μόλις λίγη ώρα από την έναρξη των φαινομένων και η ΓΓΠΠ, υπενθυμίζει στους κατοίκους της Αττικής πως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες που η κακοκαιρία Ελπίδα θα γίνει πιο έντονη.

Χαρακτηριστικά, μέσα από μήνυμα του 112, προτρέπει τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση για τις επόμενες ώρες.

Επί ποδός όλοι οι δήμοι της Αττικής

Επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική. Η κακοκαιρία «Ελπίς» επελαύνει, το χιόνι πέφτει και ήδη οι περισσότερες περιοχές του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά.

Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας των δήμων της Αττικής είναι σε πλήρη ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια, ώστε να σπεύσουν άμεσα όπου παρουσιαστεί ή αναφερθεί πρόβλημα. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν βγει στους δρόμους και εργάζονται για να κρατήσουν ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο, αν και ήδη σε δήμους των βορείων προαστίων η χιονόπτωση είναι ισχυρή καθώς το έχει στρώσει και γι' αυτό γίνονται διαρκώς συστάσεις για προσεκτική και όχι άσκοπη μετακίνηση.

Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και η Κοινωνική Υπηρεσία των δήμων, ώστε να προσφέρει κάθε βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι δήμοι έχουν ανακοινώσει τα σημεία που λειτουργούν ως θερμαινόμενοι χώροι, για όποιον πολίτη το χρειαστεί, αλλά και για άστεγους. Έχουν αναρτήσει τα τηλέφωνα, όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης ή για να αναφέρει κάποιο συμβάν.

Όλοι οι δήμοι της Αττικής έχουν προμηθευτεί τόνους αλάτι, με το οποίο προμήθευσαν τους κατοίκους και είναι και σήμερα στη διάθεσή τους.

Τέλος, οι δήμοι καλούν τους κατοίκους να ενημερωθούν για τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ανά περίπτωση να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της.

Οδηγία προς τους πολίτες της Αττικής και κυρίως των βορείων προαστίων, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για τους κλειστούς δρόμους από την χιονόπτωση, εξέδωσε πριν από λίγο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά στους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν στην Αττική και ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, που επικρατεί έντονη χιονόπτωση, καθώς και σε περιοχές σε όλη την επικράτεια, όπου εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, ενημέρωση σχετικά με διακοπές κυκλοφορίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr).

