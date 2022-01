Κοινωνία

Βιασμός Θεσσαλονίκη: Νέα μαρτυρία κοπέλας για πρόσκληση σε πάρτι

Μία νέα μαρτυρία νεαρής κοπέλας αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Δευτέρας για πρόσκληση που δέχτηκε να βρεθεί σε πάρτι του ατόμου που τα διοργάνωνε.

"Στις 26 του μήνα ήμουν σε ένα από τα μαγαζιά με φίλες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος άρχισε να με γυροφέρνει και αφού πέρασαν ώρες γύρω στις 5 τα ξημερώματα, άνοιξα το κινητό μου και βρήκα αίτημα ακολούθησης στα social media. Αμέσως, μου έστειλε μήνυμα για να ανοίξει κώδικα επικοινωνίας.

Αν εκείνο το βράδυ δεν ήμουν με αυτή την παρέα σίγουρα κάτι θα είχε γίνει." και συμπλήρωσε πως "αυτά συμβαίνουν χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα ξέρουμε."





