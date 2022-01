“Το Πρωινό” - Reveng porn: Θύμα γνωστή τραγουδίστρια (βίντεο)

Life

Θύμα revenge porn "έπεσε" γνωστή τραγουδίστρια. Τι αποκαλύπτει στο "Πρωινό"

Δεν έχουν τέλος οι υποθέσεις revenge porn που έρχονται στη δημοσιότητα.

Θύμα εκδικητικής, όπως ονομάζεται, πορνογραφίας καταγγέλει ότι "έπεσε" γνωστή τραγουδίστρια από γνωστό επιχειρηματία.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκάλυψε τη συναισθηματική της κατάσταση και όλη τη δικαστική διαμάχη "εξαφανίστηκα γιατί δεν σταματούσε η στοχοποίηση" ενώ όπως δήλωσε "έχω χάσει άπειρες δουλειές λόγω του βίντεο, έχω δεχτεί bullying".

Όπως η ίδια καταγγέλει την πίεσε συναισθηματικά να συμμετέχει στο βίντεο αυτό και έπειτα κολλητός του φίλος το ανέβασε σε site πορνογραφικού περιεχομένου.

