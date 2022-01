Πολιτική

Δένδιας: Η Ουκρανία μας απασχολεί ιδιαίτερα λόγω των ομογενών

Ο ΥΠΕΞ προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της Ουκρανίας λόγω των ομογενών στη Μαριούπολη.

Η Συρία, η Λιβύη και τα θέματα της Ουκρανίας «για τα οποία η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του σημαντικού πληθυσμού Ελλήνων ομογενών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης» είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών προσέθεσε ότι το ζήτημα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης "έχει πάλι μια μεγάλη σημασία για εμάς".

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Καταρχήν, για θέματα που αφορούν τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, για τα οποία η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του σημαντικού πληθυσμού Ελλήνων ομογενών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης.

Επίσης, η συζήτηση για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι κάτι το οποίο έχει πάλι μια μεγάλη σημασία για εμάς. Μια χώρα που μας ενδιαφέρει για τη σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι μία μαύρη τρύπα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μία εκλογική μεταρρύθμιση, η οποία θα επιτρέψει στις εκλογές να γίνουν τον Οκτώβρη και να μετατραπεί η Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε μια χώρα η οποία να λειτουργεί κανονικά και να έχει αποκτήσει μια καινούργια δυνατότητα ευρωπαϊκής πορείας.

