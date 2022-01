Κοινωνία

“Ελπίδα” – ΓΓΠΠ: Σε ξενοδοχεία όσοι μένουν εκτός Αττικής και δεν μπορούν να επιστρέψουν σπίτι

Παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας για ανθρώπους που βρίσκονται στην Αττική και δεν μπορούν να φτάσουν στα σπίτια τους που είναι εκτός Λεκανοπεδίου

Όπως ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία έχουν διασφαλιστεί ξενοδοχεία για τους μη μόνιμους κατοίκους Αττικής, οι οποίοι αδυνατούν να μεταβούν στα σπίτια τους λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα.

Διαβάστε το πλήρες μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας:

"Eνημερώνουμε τους πολίτες με μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής που δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν στις οικίες τους εξαιτίας της κακοκαιρίας ότι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Πολιτικής Προστασίας 2131331038, 2131331210, 2131331216 καθώς έχουν διασφαλιστεί ξενοδοχεία για τη διαμονή τους".

