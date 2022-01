Πολιτική

“Ελπίδα”: Ενημέρωση Στυλανίδη για την κακοκαιρία

Έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα» από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης.



Ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα» από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες, πλήττει την Αττική.

Τα σχολεία στην περιφέρεια όσο και σε άλλες περιοχές παρέμειναν κλειστά. Πολλές περιοχές, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα με τα προβλήματα να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα από τη σφοδρή χιονόπτωση και τη μεγάλη χιονόστρωση.

Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας και πολλοί οδικοί άξονες είναι απροσπέλαστοι από το ύψος του χιονιού ακόμη και μέσα στην πόλη, ενώ έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό.

