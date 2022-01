Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή

Ισχυρός σεισός σημειώθηκε στην Αϊτή. Οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νότια χερσόνησο της Αϊτής, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) με αποτέλεσμα κάτοικοι να βγουν πανικόβλητοι στους δρόμους στην πόλη Λε Καΐ, σχεδόν έξι μήνες μετά έναν μεγάλο σεισμό στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν τρία χιλιόμετρα από την Ανζ-α-Βο, κοντά στην πόλη Λε Καΐ, ανέφερε το USGS. Ήταν σύντομος αλλά ισχυρός και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

"Υπάρχει γενικός πανικός στη Λε Καΐ", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη. "Όλα τα παιδιά του σχολείου βγήκαν στους δρόμους".

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Τζέρι Τσάντλερ ανέφερε σε ένα μήνυμα πως δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και πρόσθεσε πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έναν σεισμό 7,2 βαθμών που σημειώθηκε τον Αύγουστο.

