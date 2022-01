Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Δύσκολη νύχτα στην Αττική (εικόνες)

Πολύωρη "ομηρία" οδηγών στους δρόμους. Στην "μάχη" για τον απεγκλωβισμό τους και ο στρατός. Σε ποιες περιοχές κηρύχθηκε γενική αργία την Τρίτη.



Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων για να απεγκλωβίσουν τους χιλιάδες οδηγούν που κόλλησαν στην Αττική Οδό από την κακοκαιρία «Ελπίδα».

Στη «μάχη» για να ανοίξει ο αυτοκινητόδρομος, μπήκε και ο Στρατός το αργά βράδυ της Δευτέρας, ενώ επί τόπου έσπευσαν και άνδρες της ΕΚΑΜ, έπειτα από εντολή που δόθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, "ο στρατός έχει φτάσει σε όλα τα σημεία και προσεγγίζουν σταδιακά κι άλλοι ακόμη περισσότεροι σε αριθμό. Μοιράζουν τρόφιμα, νερά, κουβέρτες και με εντολές της Αστυνομίας οδηγούν τον κόσμο (όσους θέλουν) εκεί που τους λένε επι τόπου η ΓΓΠΠ κι η Αστυνομία.

Η κατάσταση μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε ως εξής:

Έξοδος Πεντέλης (12), 2 οχήματα με 9 άτομα.

Έξοδος Κηφισίας (11), 2 M/S 290 με 16 άτομα.

Έξοδος, Δουκίσσης Πλακεντίας (13), 1 όχημα STAYER με 12 άτομα και 1 minibus κενό και 1 M/S 290 με 4 άτομα και τρόφιμα.

Έξοδος Μαραθώνα (15), 1 όχημα STAYER με 21 άτομα και 1 M/S 290 με 2 άτομα και τρόφιμα, διανέμει μεταξύ Κάντζας και Μαραθώνα.

Έξοδος Κάντζα (17), 1 όχημα STAYER με 20 άτομα και 1 όχημα STAYER με 20 άτομα που εξετράπη από την έξοδο Παιανίας (18) μετά από νέες οδηγίες.

Επιπλέον Προς την έξοδο Πεντέλης (12), κινούνται 2 minibus με 22 άτομα, παρούσα θέση του 1ου πλατεία Καραισκάκη (πλησίον Ομόνοιας) και το 2ο στο ύψος Δαφνίου, 1 κενό minibus και 1 M/S 290 με 4 άτομα και τρόφιμα που βρίσκεται Χολαργό.

Προς έξοδο Κηφισίας (11) κινούνται 4 οχήματα HAMMER με 11 άτομα, παρούσα θέση έξοδος Ηρακλείου( 8). Ξεκίνησαν και 3 οχήματα με 12 άτομα από ΤΑΤΟΙ για έξοδο Πεντέλης (12). Επιπρόσθετα, ξεκινούν 1 STAYER με 20 άτομα (ΕΤΑ και Ζ ΜΑΚ) και 1 MAGIRUS με 15 άτομα από 2α ΜΑΛ, τα οποία κατόπιν επικοινωνίας με ΕΣΚΕΔΙΚ θα μεταβούν στην έξοδο Δουκίσσης Πλακεντίας (13) και έξοδο Μαραθώνα (15) αντίστοιχα".

Εν τω μεταξύ, με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για το αδίκημα της διατάραξης ή παρακώλυσης συγκοινωνιών. Την έρευνα θα διενεργήσει ο προϊστάμενος της Ποινικής Δίωξης, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Από την πλευρά της, η Αττική Οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των οδηγών και εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν. Επίσης, έκανε λόγο για πρωτοφανή γεγονότα που κλήθηκε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει στα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Η σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου έχει «ντύσει στα λευκά» όλο το λεκανοπέδιο, με την ΕΛ.ΑΣ να ζητά από τους κατοίκους της Αθήνας να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Προβλήματα προκάλεσε η χιονοκαταιγίδα και στη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ο στόλος λεωφορείων και τρόλεϊ, ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα μέσα σταθερής τροχίας, κυρίως στην Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Ωστόσο, με προβλήματα αναμένεται να λειτουργήσουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η «Ελπίς» στην Αττική. Ειδικότερα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας λόγω της συνεχιζόμενης έντονης χιονόπτωσης, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων με λεωφορεία και τρόλεϊ.

Εποπτικά συνεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής θα διενεργούν αυτοψίες από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τη σταδιακή αποκατάσταση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού από τα οδικά μέσα, στο βαθμό που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Προτεραιότητα, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, θα δοθεί στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά με στόχο να καλυφθούν οι κεντρικοί οδικοί άξονες.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Σε ό,τι αφορά την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς:

Στη γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) από την έναρξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα γίνονται στο τμήμα Πειραιάς - Αττική και αντίστροφα.

Στις γραμμές 2&3 του Μετρό οι συρμοί θα κυκλοφορούν κανονικά από την έναρξη της λειτουργίας ενώ δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο.

Τέλος, οι συρμοί του Τραμ θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους και στις 2 γραμμές στις 8 το πρωί.

Αρκετά προβλήματα δημιούργησε ο χιονιάς και στην ηλεκτροδότηση με περιοχές να βυθίζονται στο σκοτάδι.

Επίσης, με κυβερνητική απόφαση, κηρύχθηκε γενική αργία την Τρίτη παντού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην περιφέρεια Αττικής, στους νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, στις Σποράδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις περιοχές θα μείνουν κλειστά και τα σχολεία την Τρίτη, ενώ δεν θα γίνει ούτε τηλεκπαίδευση.

Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Μίνα Γκάγκα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τους Διοικητές των ΥΠΕ για την εκτίμηση της κατάστασης στα νοσοκομεία, λόγω των έκτακτων συνθηκών. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, η εφημερία εξελίσσεται ομαλά και έχει διασφαλιστεί η πλήρης παρουσία του προσωπικού για την αντιμετώπιση της εκτακτης κατάστασης. Παράλληλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι πλήρως εξοπλισμένα για να ανταπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες και ήδη έχουν προχωρήσει σε διακομιδές όπου απαιτείται.

Πως εξελίσσεται η κακοκαιρία "Ελπίδα"

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι χιονοπτώσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας θα συνεχιστούν κατα διαστήματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τοπικά θα είναι έντονες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε χαμηλά υψόμετρα και στο νησί της Κρήτης, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειώνονται στο Νότιο Αιγαίο και χιονοκαταιγίδες στην Εύβοια.

