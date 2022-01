Υγεία - Περιβάλλον

Κατερίνη - Κορονοϊός: Πού οφείλεται ο θάνατος του βρέφους 5,5 μηνών

Η αιτία θανάτου του βρέφους στο Νοσοκομείο Κατερίνης. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Σε συγγενή καρδιοπάθεια οφείλεται ο θάνατος βρέφους 5,5 μηνών που βρέθηκε θετικό σε Covid-19 και είχε διακομιστεί, το περασμένο Σάββατο, στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής που διενεργήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η αιτία θανάτου ήταν συγγενής καρδιοπάθεια- διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

