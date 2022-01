Οικονομία

“Ελπίδα”: Ποια καταστήματα θα ανοίξουν και ποια θα μείνουν κλειστά την Τετάρτη

Δείτε ποια καταστήματα θα μείνουν ανοικτά κατά τη γενική αργία που θα ισχύσει λόγω κακοκαιρίας. Ποιες περιοχές αφορά.

Κλειστά και αύριο λιανικό εμπόριο και τράπεζες. Ανοικτά φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων σε Αττική και περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, λόγω των αποτελεσμάτων της ισχυρής χιονόπτωσης και για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας αύριο, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν σε αργία (κλειστά) καθόλη τη διάρκεια της ημέρας τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και τα τραπεζικά καταστήματα.

Η αργία της λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων αφορά στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και στις περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας.

Εξαιρούνται από τον παραπάνω κανόνα τα σούπερ-μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων για τα οποία θα ισχύει ωράριο από τις 10:00 έως και τις 18:00. Επίσης ανοικτά θα είναι τα πρατήρια καυσίμων και τα φαρμακεία σύμφωνα με το κανονικό τους ωράριο και τον προγραμματισμό των εφημεριών τους.

