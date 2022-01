Κοινωνία

Παλλήνη - “Ελπίδα”: Απεγκλωβισμός τραυματισμένου παιδιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα τραυματισμένο αγόρι απεγκλώβισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Παλλήνη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων».

Ένα τραυματισμένο αγόρι με τον πατέρα του στην Παλλήνη κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο πατέρας του αγοριού είχε ζητήσει βοήθεια καθώς το παιδί του είχε χτυπήσει στο κεφάλι ωστόσο δεν μπορούσε να μετακινηθεί λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού και δεν μπορούσε να προσεγγίσει το όχημά του.

Η Πυροσβεστική είχε ερπυστριοφόρο όχημα που μπορούσε να κινηθεί παρόλο το ύψος του χιονιού.

Προσέγγισε τον μπαμπά που είχε βγει στο δρόμο με το παιδάκι, τον πήρε από την Λ. Μαραθώνος και Μιλήση και τον μετέφεραν σε ένα βατό σημείο όπου δεν υπήρχε χιόνι. Από εκεί παρελήφθησαν από όχημα της ασφάλειας ώστε να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παίδων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνη - Κορονοϊός: Πού οφείλεται ο θάνατος του βρέφους 5,5 μηνών

Κορονοϊός: Μπαρ έπαιζε μουσική με πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Θεσσαλονίκη: νεαρός σκότωσε τον πατέρα του