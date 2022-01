Οικονομία

“Ελπίδα” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αυτεπάγγελτη έρευνα για την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών

Τι αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου για την ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στην Οινόη. Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΟΝΟΣΕ.



Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αποφάσισε σήμερα τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας για την ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ζητάει από τη Σιδηροδρομική Εταιρεία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την αποκατάσταση κάθε ζημίας και ταλαιπωρίας των επιβατών, καλώντας την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της απόφασης της, η οποία προβλέπει επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με τα εντελλόμενα της Αρχής.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφάσισε:

Την αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι των επιβατών, λόγω της κατάργησης ή της απώλειας ανταπόκρισης των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100.000 ευρώ κατά της σιδηροδρομικής επιχείρησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης της εν λόγω επιχείρησης με τις διατάξεις του άρθρου 18 «Συνδρομή» παρ.1 και 3 και του άρθρου 32 του Παραρτήματος Ι «Ευθύνη σε περίπτωση κατάργησης, καθυστέρησης ή απώλειας ανταπόκρισης» του Κανονισμού των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις 24.01.2022.

Την οργάνωση το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς για τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών της εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, οι οποίοι (επιβάτες) δεν έφτασαν σε εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό τους.

Διερεύνηση για την ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Ασφάλειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των εποπτικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της, προχωράει παράλληλα στη διερεύνηση του συμβάντος όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των προβλέψεων των οικείων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ).

Ειδικότερα με επιστολή της προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου προς τις Διοικήσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε και της Σιδηροδρομικής Εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, ζητείται η γνωστοποίηση μέχρι την Τρίτη 01-02-2022 των παρακάτω ενεργειών και πληροφοριών που αφορούν το συμβάν της πρόσκρουσης της αμαξοστοιχίας I/C 54, με μηχανή ρυμούλκησης, πλησίον του σταθμού Λιβαδειάς, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο δίκτυο.

Πρώτον, την επίσπευση διερεύνησής του συμβάντος που αφορά την πρόσκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με μηχανή ρυμούλκησης. Επίσης τη γνωστοποίηση το συντομότερο δυνατό των σχετικών εκθέσεων/ πορισμάτων των αρμόδιων επιτροπών διερεύνησης συμβάντων και ατυχημάτων, σε εφαρμογή των προβλέψεων των οικείων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ). Δεύτερον, την άμεση γνωστοποίηση τυχόν ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ακραίου φαινομένου της χιονόπτωσης στην περιοχή. Όπως επίσης και αντίστοιχα μέτρα/ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ακινητοποίησης και πρόσκρουσης της αμαξοστοιχίας καθώς και του επακόλουθου τραυματισμού επιβατών της.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αγοράσαμε προμήθειες για τους εγκλωβισμένους στην Οινόη

Με ανακοίνωση της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διευκρινίζει ότι οι συνοδοί των δυο αμαξοστοιχιών που εγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στην Οινόη λόγω του ατυχήματος με άλλη αμαξοστοιχία στην Φθιώτιδα ήταν ασφαλείς και οι συνοδοί με περιπολικό φρόντισαν να αγοράσουν προμήθειες από γειτονικά μαγαζιά.

Συγκεκριμένα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει:

«Χθες το απόγευμα, η σιδηροδρομική σύνδεση από και προς Θεσσαλονίκη διεκόπη, λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας 54 και πτώσης δένδρου, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια 55 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) και 56 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) που ήταν ήδη σε πορεία, να αναμένουν στο σταθμό της Οινόης.

Οι αμαξοστοιχίες ήταν σταθμευμένες με ασφάλεια εντός του σταθμού και είχαν θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής. Με την συνδρομή περιπολικού, οι συνοδοί των αμαξοστοιχιών φρόντισαν να αγοράσουν προμήθειες από γειτονικά μαγαζιά.

Σήμερα το πρωί, ξεκίνησε η εκκένωση των επιβατών με λεωφορεία μισθωμένα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10:00, με το μεγαλύτερο μέρος των επιβατών να αποβιβάζονται στο ΣΣ Λαρίσης, καθώς ορισμένοι επιβαίνοντες επέλεξαν να μετακινηθούν με ίδια μέσα προς Θεσσαλονίκη.

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 400 άτομα με 70 να φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει ότι μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα επανέλθουν τα δρομολόγια στον άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης».

