Βιασμός ανήλικης: Νέα καταγγελία για τον ιερέα στα Πατήσια

Νέα καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τι λέει η ενήλικη, σήμερα, κοπέλα.



Την ώρα που απολογείται ο κληρικός που καταγγέλθηκε για βιασμό ανήλικης, έρχεται στο φως νέα καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ μόλις χθες παραιτήθηκε και ο δικηγόρος του από την υπεράσπισή του.

Μια ενήλικη – σήμερα – κοπέλα ισχυρίζεται πως είχαν σχέση από τα 15μιση χρόνια της. Για τη νέα υπόθεση μίλησε στον Alpha η μητέρα της 18χρονης σήμερα κοπέλας.

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τη 16χρονη που αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του ιερέα στα Πατήσια, η οικογένεια ενός ακόμη κοριτσιού κατήγγειλε τον 37χρονο κληρικό.

«Είχαμε σχέση από τα 16 μου», υποστηρίζει η κοπέλα που κρατούσε το μωρό του ιερέα, ο οποίος φέρεται δηλαδή να κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη τότε μπέιμπι – σίτερ της οικογένειάς του!

Ο 37χρονος ιερέας φέρεται, επίσης, να έστελνε άσεμνο φωτογραφικό υλικό στην ανήλικη, ζητώντας της να κάνει το ίδιο. Την έπαιρνε μάλιστα μαζί του ακόμα και στις διακοπές με την οικογένειά του.

