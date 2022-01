Κοινωνία

“Ελπίδα” - Ερυθρός Σταυρός: Τεράστια συνδρομή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας (εικόνες)

Οι εθελοντές βρίσκονται στους δρόμους της Αττικής, επιστρατεύοντας διασωστικά οχήματα για να προσεγγίσουν σπίτια σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί.



"Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (24/1), με πρωτοβουλία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού και μέσω της υπηρεσίας του «Βοήθεια στο Σπίτι», ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ανέλαβε τις παντός είδους αναγκαίες μετακινήσεις ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα αλλά και μοναχικών πολίτων εντός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, καθώς και τη μεταφορά τους από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα του Νομού Αττικής", αναφέρει ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, , όπως επισημαίνεται "οι ακούραστοι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. βρίσκονται από χθες ανελλιπώς στους δρόμους της Αττικής, επιστρατεύοντας διασωστικά οχήματα και το ειδικό όχημα του Ε.Ε.Σ. για το χιόνι (snowmobile) για να προσεγγίσουν σπίτια σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί και οι κάτοικοι εκτός των άλλων βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν λόγω συνεχών διακοπών ρεύματος.

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην έκτακτη κατάσταση που προέκυψε το βράδυ της Δευτέρας στην Αττική οδό, όπου αποκλείστηκαν εκατοντάδες οδηγοί λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. παρέδωσαν 1.000 κουβέρτες στο Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον, θα παραμείνει δίπλα στους πολίτες μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων περισσότερων συνάνθρωπων μας έχουν ανάγκη".

