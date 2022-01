Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο (βίντεο)

Ο ένοπλος εισέβαλε στον χώρο των επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη. Καρέ-καρέ το βίντεο.

Ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης έλαβε χώρα σε νοσοκομείο των ΗΠΑ με έναν τραυματία.

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο των επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου «Jacob» της Νέας Υόρκης οι ασθενείς έγιναν μάρτυρες ενός τρομακτικού περιστατικού το απ0όγευμα της Τρίτης.

Ένας μαυροντυμένος άνδρας εισέβαλε κρατώντας όπλο και πυροβόλησε 4 φορές έναν άλλο ανδρα που είχε πάει στα επείγοντα του νοσοκομείου. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μάλιστα στον χώροο βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι, όπως μία γυναίκα με παιδάκι.

Ο δράστης, έφυγε και διαφεύγει μέχρι στιγμής τη σύλληψη ενώ από τα πρώτα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης καθώς φαίνεται ότι ο άνδρας με το όπλο γνώριζε το θύμα και ίσως να είχαν τσακωθεί νωρίτερα.

Το ο 35χρονος άνδρας, δέχτηκε 4 πυροβολισμούς, όμως δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ φαίνεται πως είχε τραυματιστεί ξανά από πυροβολισμό και πριν έναν χρόνο σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

EXCLUSIVE: video of a shooting right in the middle of Jacobi Hospital’s waiting room today. What we know ?? https://t.co/p0ibsxbN4R pic.twitter.com/EzgKRNGoIx — Jessica Cunnington (@jesscunnington) January 25, 2022

