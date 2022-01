Life

“The 2Night Show” - Κατερίνα Λιόλιου: Όλα όσα είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η τραγουδίστρια, μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή αλλά και τη συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Καλεσμένη στο "The 2Night Show" ήταν η Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ της Τρίτης.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων για την καριέρα της και αναφέρθηκε στο παρασκήνιο του J2US στο οποίο ήταν νικήτρια μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Για τη συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αλλά και για το εάν υπήρχαν κλίκες στο παιχνίδι είπε: «Στην αρχή εξέφρασα το ενδιαφέρον μου να συμμετέχω στο παιχνίδι αυτό. Χάρηκα που είναι φιλανθρωπικό, ψάχναμε τον παρτενέρ, δεν υπήρχε γιατί είχαν τελειώσει και δέχτηκα ένα τηλέφωνο και μου είπαν οι άνδρες μου τελείωσαν αλλά έχουμε γυναίκα... Προφανώς και υπήρχαν κλίκες στο J2US όπως υπάρχουν και στη ζωή, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους... Η νίκη στο J2US είναι πιο πολύ επιβεβαίωση για τους κόπους σου, δεν έχει κάποιο χρηματικό έπαθλο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή και είπε χαρακτηριστικά ότι διανύει μία περίοδο ξεκούρασης: «Τη μοναξιά πολλές φορές τη βιώνουμε ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι είναι γύρω μας».

