“Ελπίδα” - Δημόσιο: Τηλεργασία την Πέμπτη

Ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την τηλεργασία. Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Με τηλεργασία θα λειτουργήσει αύριο Πέμπτη (27/01) ο δημόσιος τομέας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αιχμής, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, για την Πέμπτη 27/1/2022

"Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης και θέτοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποφάσισε την επαναλειτουργία των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα που παρέμειναν σε αναστολή τις προηγούμενες ημέρες, υπό συγκεκριμένες παραμέτρους και προϋποθέσεις.

? Συνιστάται εντόνως η χρήση της δυνατότητας τηλεργασίας προκειμένου να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι μετακινήσεις. Ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι για την έγκαιρη ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους προκειμένου να μην προβούν σε μετακινήσεις προς την έδρα της εργασίας τους, αλλά και για την υποχρέωσή τους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων από αυτούς αρμοδιοτήτων.

? Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους θα θεωρηθεί δικαιολογημένη.

? Σε περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή λόγω των φύσης των ασκούμενων καθηκόντων καθώς επίσης και η προσέλευση των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απουσία των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι για την κατάρτιση πλάνου εργασιών για την αυριανή ημέρα, ενημερώνοντας τους υπαλλήλους τους για τον τρόπο παροχής εργασίας τους προτάσσοντας σε κάθε περίπτωση την τηλεργασία καθώς και για τη δικαιολόγηση της βραδείας προσέλευσής τους. Οι υπάλληλοι καλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τους αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσέλευσης.



Επιπλέον, παρακαλούνται οι επικεφαλής κάθε υπηρεσίας να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση μέσω του δικτυακού τους τόπου για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ιδίως στις περιπτώσεις των υπηρεσιών που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση του κοινού κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.



Τα παραπάνω δεν αφορούν εργαζομένους σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες".

