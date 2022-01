Κοινωνία

Ιδιωτικός τομέας: τέλος η αργία, σύσταση για τηλεργασία

Τι ισχύει για την περιφέρεια Αττικής και την Κρήτη. Πως θα λειτουργήσει το Δημόσιο και τα σχολεία.



Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα από την Πέμπτη μετά το χάος που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα και τις δυο ημέρες αργία που κήρυξε η κυβέρνηση, για την αποφυγή επιπλέον προβλημάτων εξαιτίας του χιονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για την περιφέρεια Αττικής και την Κρήτη ισχύουν τα ακόλουθα:

Αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, ύστερα από συνεννόηση με τις περιφέρειες τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση. Αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία και τα κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας Φροντίδας. Για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα όπου είναι δυνατόν, ενώ στο Δημόσιο θα υπάρξει τηλεργασία ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τυχόν προβλήματα πρόσβασης. Αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο 28 Ιανουαρίου, δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τα καταστήματα δύναται να λειτουργήσουν από 10.00 έως 18.00. Για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής (delivery) και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier). Αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι παιδικοί εμβολιασμοί στο mega εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας και στο Παίδων Πεντέλης. Οι υπόλοιποι εμβολιασμοί παιδιών, καθώς και οι εμβολιασμοί ενηλίκων θα γίνουν κανονικά. Για όσους δεν προσέλθουν σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα σταλεί σε κάθε περίπτωση sms για νέο ραντεβού.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής επανεκκίνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της χώρας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ελπίς», το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Πέραν των κλάδων που λειτούργησαν κατά τις προηγούμενες ημέρες -και προφανώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν-, για όλους τους υπόλοιπους κλάδους οι οποίοι θα επαναλειτουργήσουν από αύριο όπου είναι εφικτό και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της εργασίας κατά περίπτωση, συνιστάται η εφαρμογή της τηλεργασίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Η σύσταση αυτή ισχύει κατά μείζονα λόγο για τις επιχειρήσεις εκείνες που έκαναν εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας το προηγούμενο διάστημα. Τέλος, όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, τονίζεται ότι ισχύουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.