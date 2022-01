Τεχνολογία - Επιστήμη

Aνακάλυψη: φωτεινό αντικείμενο στον γαλαξία που δεν μοιάζει με κανένα άλλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε τι λένε οι αστρονόμοι για το μυστηριώδες, πολύ φωτεινό αντικείμενο στον γαλαξία μας, που παρόμοιο του δεν έχουν ξαναδεί.

Οι αστρονόμοι που χαρτογραφούν τα ραδιοκύματα στο σύμπαν, ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον γαλαξία μας, το οποίο για ένα χρονικό διάστημα εξέπεμπε μια γιγάντια ποσότητας ενέργειας με συχνότητα τρεις φορές μέσα σε μια ώρα. Δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχουν δει οι αστρονόμοι έως τώρα, αν και απέκλεισαν την πιθανότητα να πρόκειται για εξωγήινο κατασκεύασμα.

Μια πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες που το βρήκαν, είναι ότι πρόκειται για ένα άστρο νετρονίων ή ένα άστρο λευκό νάνο με άκρως ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Καθώς περιστρεφόταν στο διάστημα, το ασυνήθιστο αντικείμενο έστελνε μια ισχυρή ακτίνα ακτινοβολίας που γινόταν ορατή από τη Γη για χρονική διάρκεια ενός λεπτού, κάθε 20 λεπτά της ώρας, οπότε και μετατρεπόταν σε μια από τις φωτεινότερες ραδιοπηγές στον ουρανό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αστροφυσικό Νατάσα Χέρλεϊ-Γουόκερ του αυστραλιανού Πανεπιστημίου Κέρτιν και του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας Ραδιοαστρονομίας (ICRAR), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», πραγματοποίησαν την ανακάλυψη με το τηλεσκόπιο MWA στη Δυτική Αυστραλία.

Όπως είπε η Χέρλεϊ-Γουόκερ, «το αντικείμενο φαινόταν και εξαφανιζόταν στη διάρκεια λίγων ωρών των παρατηρήσεων μας. Ήταν κάτι τελείως απρόσμενο. Ήταν κάτι αλλόκοτο για έναν αστρονόμο, επειδή δεν υπάρχει τίποτε γνωστό στον ουρανό που να κάνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα βρίσκεται πραγματικά αρκετά κοντά μας, σε απόσταση περίπου 4.000 ετών φωτός, δηλαδή στη γαλαξιακή "πίσω αυλή" μας».

Η αστροφυσικός Γκέμα 'Αντερσον ανέφερε ότι κάτι που γίνεται φωτεινό για ένα λεπτό κάθε μερικά λεπτά, είναι κάτι πραγματικά παράξενο. Το μυστηριώδες αντικείμενο, όπως είπε, είναι απίστευτα φωτεινό και μικρότερο από τον Ήλιο, εκπέμποντας άκρως πολωμένα ραδιοκύματα, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το «προφίλ» του ταιριάζει με εκείνο ενός «μάγναστρου πολύ μακράς περιόδου», ενός βραδέως περιστρεφόμενου άστρου νετρονίων που είχε προβλεφθεί θεωρητικά, αλλά ποτέ έως τώρα δεν είχε παρατηρηθεί. Σύμφωνα με τη δρα Χέρλεϊ-Γουόκερ, «με κάποιο τρόπο μπορεί να μετατρέπει τη μαγνητική ενέργεια του σε ραδιοκύματα πολύ πιο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει στο παρελθόν», κάτι που εξηγεί την τρομερή φωτεινότητα του.

Οι αστρονόμοι βρίσκονται σε εγρήγορση για να δουν αν το αντικείμενο θα αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης – Ιερέας στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Ποιοι αναβάλλονται την Πέμπτη