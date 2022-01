Κοινωνία

Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε

Ο άνδρας γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν οι γιατροί.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς πήγαινε στο φαρμακείο.



Στην προσπάθειά του να πάει σε φαρμακείο, ο άνδρας γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, αν και το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον ηλικιωμένο στη ζωή.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν ο θάνατός του προήλθε από το χτύπημα στο κεφάλι ή από παθολογικά αίτια.





