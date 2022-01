Παράξενα

“Ελπίδα” - Οροπέδιο: θα σκοτωνόταν και κάποιοι χλεύαζαν

Ειρωνείες και παρακώλυση από πολίτες, την ώρα της επιχείρησης για μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένα αδιανόητο περιστατικό που δύσκολα μπορεί να το χωρέσει ανθρώπου νους εκτυλίχθηκε το απόγευμα στο ορεινό Οροπέδιο Λασιθίου.

Μία γιαγιά, ηλικίας περίπου 82 ετών, γλίστρησε στο χιόνι στον οικισμό Καμινάκι, έπεσε και έσπασε το χέρι της. Αμέσως τα οικεία της πρόσωπα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ αλλά τις τοπικές αρχές ώστε οι μεν να παραλάβουν την γιαγιά και να την μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας του Τζερμιάδο και οι δε να επιχειρούν διάνοιξη του δρόμου από το χιόνι.

Και κάπου εκεί ξεκίνησαν οι περιπέτειες… καθώς ενώ οι διασώστες αλλά και οι υπάλληλοι του δήμου Οροπεδίου με τα ειδικά μηχανήματα προσπαθούσαν απλά να κάνουν την δουλειά κάποιοι εκδρομείς… έκαναν την πλάκα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μία παρέα από 4-5 μεγάλα τζιπ είχαν εκδράμει στην περιοχή για να απολαύσουν το χιόνι και το τοπίο παρά τις εκκλήσεις των ειδικών για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Όταν λοιπόν οι υπάλληλοι του δήμου ζήτησαν ευγενικά από την παρέα να κάνουν στην άκρη τα ογκώδη τζιπ ώστε να γίνει άμεσα η διακομιδή της ηλικιωμένης, η παρέα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν, αντί να δείξει κατανόηση και να υπακούσει στο προφανές αίτημα των εργαζομένων, αντιγύρισε με αγένεια.

Οι υπάλληλοι αλλά και η οικογένεια της 82χρονης εισέπραξαν αδιαφορία, εμπαιγμό, ειρωνεία, χλευασμό και ύβρεις από τους νεαρούς. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο cretapost, ο υπάλληλος του φορτωτή που έκανε διάνοιξη του δρόμου κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν – προκειμένου να αποφύγει τα τζιπ – έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό με συνέπεια να βρεθεί ένα βήμα πριν τον γκρεμό.

Στο Οροπέδιο αλλά και σε όλη την Κρήτη οι αυτοδιοικητικοί και οι υπάλληλοι των δήμων με αυτοθυσία και αυταπάρνηση δεν κάνουν απλά την δουλειά τους. Εδώ και πέντε ημέρες προσφέρουν ψυχή και σώμα στην κοινωνική υπηρεσία όλων μας. Ένα ευχαριστώ από όλους εμάς είναι λίγο…

Πηγή: cretapost.gr

