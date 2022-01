Αθλητικά

Γκραν Κανάρια – Προμηθέας Πάτρας: Συνεχίστηκε η “κατηφόρα” για τους Αχαιούς

Ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο υποχρέωσε τον Προμηθέα στην πέμπτη διαδοχική του ήττα.

Η καταστροφική τρίτη περίοδος «έσβησε» την εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, εκτροχιάζοντας τελικά τον Προμηθέα, ο οποίος δεν γλίτωσε την πέμπτη διαδοχική ήττα του και όγδοη σε δέκα αγώνες στον Β' όμιλο του EuroCup. Οι Αχαιοί «έπεσαν» με το τελικό 81-62 στην έδρα της Γκραν Κανάρια, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, παραμένοντας στο «βυθό» της κατάταξης. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί παρέμειναν σε τροχιά κορυφής με ρεκόρ 8-2.

Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας του Προμηθέα στα δίποντα και η κατά διαστήματα αποδοτική άμυνα, ήταν τα στοιχεία που επέτρεψαν στους Αχαιούς να ελέγξουν τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο και να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (36-38).

Ωστόσο, η άμυνα της ισπανικής ομάδας «αιχμαλώτισε» την ελληνική στην τρίτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 24-7 (!) οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν το 60-45 στο 30΄, απέναντι σε έναν Προμηθέα που έδειχνε ανήμπορος να αντιδράσει.

Ένα σερί 7-0 με το καλημέρα του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν μείωσε σε 60-52 αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα της ομάδας του Ηλία Ζούρου, η οποία έμεινε από δυνάμεις στη συνέχεια και υποπίπτοντας σε διαδοχικά λάθη αποδέχθηκε την πέμπτη διαδοχική ήττα της.

Κορυφαίος των νικητών ο Ντίλαν Ένις με 18 πόντους, ενώ από τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ρέι (17π.) και Ντάριο Χαντ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 14-12, 36-38, 60-45, 81-62

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κλιβάζ, Χάτζιτς

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Φίζακ): Κρέιμερ 10 (2), Ιλμάνε Ντιοπ 2, Αλμπισί 4, Σαλβό 7, Σλότερ 7 (1), Μπρουσίνο 10 (1), Λόπεθ, Πούστοβι 4, Καλίφα Ντιοπ 11, Μουτάφ 3 (1), Ένις 18 (4), Στέβιτς 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 17 (1), Γκραντ 7, Γκάντι 4, Χαντ 15, Αγραβάνης 9, Γκίκας, Ρογκαβόπουλος 8 (2), Άντριτς 2, Μπαζίνας, Τανούλης.

