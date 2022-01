Παράξενα

“Ελπίδα” - Κέρκυρα: Viral η παγωμένη πισίνα που έγινε... τραπεζαρία!

Η φωτογραφία της ημέρας έρχεται από την Κέρκυρα. Μετέτρεψαν την παγωμένη πισίνα σε... τραπεζαρία.

Πολικές θερμοκρασίες έφερε και στην Κέρκυρα η κακοκαιρία "Ελπίδα", που «χτύπησε» με σφοδρότητα τη χώρα.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από τον οικισμό Μέγγουλα, στην βορειοανατολική Κέρκυρα, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Μετεωρολογικός σταθμός Βαλανειό βόρεια Κέρκυρα», με μια παγωμένη πισίνα να μετατρέπεται σε… τραπεζαρία!

Δείτε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο...

Φωτογραφία: Αριστείδη Τσιριμιάγκου

