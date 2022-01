Πολιτική

Ο Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης

Δριμύ κατηγορώ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση της κακοκαρίας. Τι απάντησε το Μαξίμου. Τα σχόλια των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε εκτάκτως το λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής και μετά από μία σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κατέθεσε πρόταση μομφής, λέγοντας «να φύγετε κύριοι της κυβέρνησης, γιατί δεν αξίζει στην κοινωνία και στη χώρα αυτή η παρακμή. Ζήτησα εκτάκτως το λόγο για να καταθέσω πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά».

«Την απάντηση στην πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε, θα σας την δώσει αύριο το απόγευμα η Βουλή. Τις επόμενες τρεις ημέρες, μην ανησυχείτε, θα πάρετε από την κυβέρνηση όλες τις απαντήσεις στα ψέματά σας». Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνος Γεωργιάδης που απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι σταματούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα οριστεί η σχετική διαδικασία σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Αναλυτικά η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα:

Ζητάω σήμερα εκτάκτως το λόγο επειδή μια γνωστή κακοκαιρία έθαψε στο χιόνι ολοκληρωτικά και οριστικά το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη αφήνοντας ηλικιωμένους γυναίκες παιδιά στο έλεος του χιονιά. Χωρίς οι κραυγές αγωνίας τους να φτάσουν στον εξαφανισμένο πρωθυπουργό. Και έθαψε και τις τελευταίες αυταπάτες που πιθανός να υπήρχαν ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν την θέληση να διδάσκονται από τα λάθη, ολιγωρίες και δραματικά αποτελέσματα ιδεοληψιών τους. Ζήτησα το λόγο επειδή κάθε ώρα που μιλάμε και παραμένει η κυβέρνηση στην εξουσία 4-5 συμπολίτες χάνουν την ζωή τους. Χάνονται καθημερινά συνάνθρωποί μας που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν είχατε ενισχύσει το ΕΣΥ. Ο συνολικός λογαριασμός προσεγγίζει τις 23 χιλ. Η χώρα μας η χειρότερη στην Ευρώπη. Τραγικός απολογισμός. Διαρκές έγκλημα που καμία επικοινωνία δεν μπορεί να κρύψει

Ζήτησα το λόγο γιατί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός που δεν πιστεύουν στο κράτος αρνούνται να ακούσουν καταλάβουν να αισθανθούν και να πάρουν μέτρα αφήνοντας την κερδοσκοπία να λυμαίνονται με την κερδοσκοπία . Διευκολύνουν την κερδοσκοπία και καταστρέφουν κάθε έννοια ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουν εν μέσω κρίσης να ιδιωτικοποιήσουν την ΔΕΗ. Αρνούνται να μην μειώσουν τον φόρο κατανάλωσης και να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό. Η ακρίβεια καλπάζει και οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Η φθορά Μητσοτάκη υπονομεύει και φθείρει τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού. Το ρουσφέτι, η διαπλοκή η διασπάθιση δημόσιου χρήματος οδηγούν κοινωνία σε ανασφάλεια και οροφή και οικονομία στο γκρεμό. Οι ίδιες παλιές πρακτικές αδιαφάνειας, σπατάλης, διανομής ιματίων του κράτους είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα παράγουν τα ίδια αποτελέσματα.

Ζήτησα εκτάκτως το λόγο γιατί η τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους σε κάθε δοκιμασία, φωτιές, πανδημία, χιονιάδες. Σε κάθε μέτωπο που δοκιμάζεται η ασφάλεια της πλειοψηφίας παράγει φαινόμενα κρατικού αυταρχισμού και δίωξης όσων έχουν άλλη άποψη. Αυτό προσβάλλει την Δημοκρατία με προσπάθειες ποδηγέτησης της ενημέρωσης. Η χώρα μας διασύρεται διεθνώς. Έτσι οδηγούμαστε σε αυταρχικό κατήφορο. Στην Ερντογανοποίηση. Μια εξέλιξη που δεν αξίζει στην Ελλάδα Ζήτησα το λόγο επειδή τίποτα καλό και θετικό δεν μπορεί πια η πλειοψηφία να περιμένει από αυτή τη κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Επειδή έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση την απόγνωση και οργή πλειοψηφίας να την κάνουμε δύναμη πολιτικής αλλαγής. Θεωρώ καθήκον μου να θέσω μπροστά στον λαό και κοινοβούλιο την πεποίθησή μου ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το γρηγορότερο. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Πριν είναι αργά για την κοινωνία

Να φύγετε κύριοι της κυβέρνησης γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε την οργή της κοινωνίας με συγγνώμες. Να φύγετε γιατί κοστίζετε σε χρήμα ζωές, ανασφάλεια, φόβο. Να φύγετε γιατί δεν αξίζει στους πολίτες, την κοινωνία. Δεν αξίζει τόση παρακμή. Καταθέτω εκ μέρους της ΚΟ του Σύριζα πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από την μεταπολίτευση και μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Να ανασάνει ο τόπος. Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να δοθεί διέξοδος. Καλούμε κάθε πολίτη να συ τρατευθεί για να επανέλθει η Δημοκρατική κανονικότητα. Η Δικαιοσύνη, η Υγεία, η ασφάλεια με ελευθερία και η Ελευθερία με ασφάλεια σε αυτό τον τόπο

Οικονόμου: Κίνηση εντυπωσιασμού η πρόταση μομφής

«Ο κ. Τσίπρας βλέποντας την πολιτική του απήχηση να φθίνει και το πολιτικό μέλλον του χώρου του να είναι αμφίβολο επιχειρεί μια κίνηση εντυπωσιασμού, απολύτως προβλέψιμη πάντως», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται θα φανεί ανάγλυφα τι εκφράζει και τι υπηρετεί ο καθένας. Θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία οι πολίτες θα έχουν άλλη μία ευκαιρία, να ακούσουν για την οικονομία, για τη θωράκιση της χώρας, για την υγεία, για το Κράτος Δικαίου, για το ψηφιακό μετασχηματισμό, για την ασφάλεια, για τη διαχείριση κρίσεων και για πολλά ακόμα. Θα ακούσουν για τις αποδόσεις αυτής της κυβέρνησης, που ο κ. Τσίπρας ζητά να φύγει.

Δεν θα μιλήσω για τη σύγκριση, στο αποτέλεσμα, στο ύφος και στα πρόσωπα με τη δική του κυβέρνηση, όχι μόνο γιατί αυτή είναι καταλυτική και αυταπόδεικτη, αλλά γιατί το δικό μας μέτρο σύγκρισης δεν είναι το αποτυχημένο χθες, που ο κ. Τσίπρας φαντασιώνεται να επαναφέρει, αλλά οι ανάγκες του σήμερα και οι προκλήσεις του αύριο», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου.

ΚΚΕ: καταψηφίζουμε την Κυβέρνηση, θα αναδείξουμε ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοίνωση του, το ΚΚΕ διευκρινίζει πως «καταψηφίζει την κυβέρνηση της ΝΔ, όπως είχε κάνει και με όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, καταψηφίζοντας στο “πρόσωπό” τους την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία, το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα, συνολικά τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες, για να διασφαλίσει τα κέρδη των λίγων, τις επιλογές του σημερινού σάπιου κράτους και συστήματος. Το κρίσιμο ζήτημα σήμερα είναι, όμως, η λαϊκή αγανάκτηση και η οργή που συσσωρεύεται να γίνει δύναμη πάλης, σύγκρουσης και ανατροπής. Αυτή είναι η διέξοδος για το λαό και όχι η αναζήτηση ίδιων επίδοξων “σωτήρων”, που θα συνεχίσουν το ίδιο αντιλαϊκό έργο από εκεί που το άφησε ο προηγούμενος, όπως συνέβη τόσες φορές στο παρελθόν. Το ΚΚΕ θα αναδείξει στη συζήτηση στη Βουλή την ουσία αυτής της στρατηγικής, που υπηρετεί σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και που σ’ όλα τα μέτωπα (πανδημία, ακρίβεια, φυσικές καταστροφές, εργασιακά, Ταμείο Ανάκαμψης, εξωτερική πολιτική κλπ), φορτώνει νέα βάρη στο λαό και τον οδηγεί σε νέες μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους. Θα αναδείξει ταυτόχρονα και τις ευθύνες όλων των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνούν και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε αυτή την αντιλαϊκή στρατηγική, είτε από τη θέση της κυβέρνησης».

Βελόπουλος: ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην «γραμμή» μας

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «Καλωσορίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα στην γραμμή της Ελληνικής Λύσης, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Στις 18 Δεκεμβρίου 2021, από το βήμα της βουλής είχα ζητήσει προσωπικά την παραίτηση της κυβέρνησης και την άμεση προσφυγή στις κάλπες για να λυτρωθεί η πατρίδα μας από τα δεινά που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ με τα ολέθρια λάθη της. Καλώντας μάλιστα τον κ. Τσίπρα να καταθέσει πρόταση μομφής διότι η Ελληνική Λύση δεν διέθετε τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών για να το πράξει. Εξυπακούεται λοιπόν ότι θα υπερψηφίσουμε την πρόταση μομφής, όχι για να επαναφέρουμε τον καταστροφικό ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλλά για να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει μία τετραετία. Ήρθε η ώρα για την «σιωπηλή πλειοψηφία» να εγερθεί και να δώσει τη λύση για την σωτηρία της πατρίδας. Την Ελληνική Λύση. Την μοναδική πολιτική δύναμη που προσέφερε λύσεις ακόμα και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, με γνώμονα όχι το κομματικό αλλά το εθνικό συμφέρον. Όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, τόσο περισσότερο ταλαιπωρείται η ίδια η δημοκρατία, η Ελλάδα και οι Έλληνες. Εμείς λέμε: Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες!είτε από αυτή της αντιπολίτευσης.





