Πολιτική

“Ελπίδα” - Πατούλης: η Αυτοδιοίκηση είναι εξιλαστήριο θύμα της ανεπάρκειας άλλων μηχανισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά η Περιφέρεια Αττικής για όσα της καταλογίστηκαν εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Ανακοίνωση στην οποία περιγράφει την ετοιμότητα και τις αρμοδιότητές της, εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, το απόγεμυα της Πέμπτης και πριν την κόντρα Αττικής Οδού - Χρήστου Στυλιανίδη για όσα συνέβησαν την Δευτέρα.

«Από την ημέρα που ξεκίνησε η διαχείριση της κακοκαιρίας "ΕΛΠΙΔΑ" από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού με επικεφαλής το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Αττικής δέχεται άδικες κι αδικαιολόγητες επιθέσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το φαινόμενο αυτό. Κατηγορηθήκαμε άδικα από το ότι δεν είχαμε φροντίσει να διαθέτουμε το απαραίτητο αλάτι και τα αναγκαία μηχανήματα για τη διάνοιξη των δρόμων, μέχρι και για το κλείσιμο των οδικών αξόνων ευθύνης μας τις ώρες που η χιονόπτωση ήταν σφοδρότατη και η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους ασφυκτική.

Τώρα που οι πολύ δύσκολες ώρες φαίνεται ότι έχουν περάσει κι ενόσω συνεχίζεται η προσπάθεια για να ανοίξει το σύνολο των δρόμων σε όλους τους Δήμους της Αττικής, οφείλουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας να αναφέρουμε μερικές αδιαμφισβήτητες αλήθειες.

Πρώτον, η Περιφέρεια Αττικής είχε έγκαιρα προμηθευτεί επαρκή ποσότητα αντιπαγετικού άλατος, εν όψει όχι μόνο της κακοκαιρίας "ΕΛΠΙΔΑ" , αλλά και των κακοκαιριών που προηγήθηκαν αυτής και έδωσαν χιονοπτώσεις σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές αρμοδιότητάς μας και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Ειδικότερα για την πρόσφατη κακοκαιρία υπήρχαν διαθέσιμοι 6.379 τόνοι άλατος, στην Αποθήκη Καπανδριτίου, την Αποθήκη Οινόης και σε 8 θέσεις προσωρινής αποθήκευσης σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής, προκειμένου να διευκολυνθεί η φόρτωση με αλάτι των αποχιονιστικών μηχανημάτων. Το αλάτι αυτό χρησιμοποιήθηκε από νωρίς τη Δευτέρα από τα συνεργεία της Περιφέρειας. Ενώ υπάρχει σημαντικός αριθμός Δήμων που προμηθεύτηκε αλάτι από μας.

Δεύτερον, η Περιφέρεια Αττικής από την έναρξη και καθόλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας επιχειρούσε με επαρκέστατο αριθμό μηχανημάτων έργου πάσης φύσεως. Συγκεκριμένα τις μέρες αυτές δώσαμε τη μάχη με 204 μηχανήματα έργου. Συγκεκριμένα μιλάμε για:

83 αποχιονιστικά μηχανήματα (αποχιονιστικά με αλατιέρα και λεπίδα και JCB)

8 bob cat με λεπίδα

3 Grader

1 αποχιονιστικό μηχάνημα ικανό για αποχιονισμό δύο λωρίδων κυκλοφορίας ταυτόχρονα, τύπου Jet Broom

27 φορτωτές

3 γερανούς ΟΒΒΩ για βαρέα οχήματα

30 φορτηγά

2 τσάπες

1 προωθητήρα D8

1 φρέζα

9 πλατφόρμες

2 πολυμηχανήματα ερπυστριοφόρα διασωστικά

15 οχήματα 4Χ4 με λείδα

10 οχήματα 4Χ4 για τις ανάγκες απεγκλωβισμού ατόμων και μεταφοράς ασθενών διαμέσου της γραμμής 1110.

Τρίτον, τη Δευτέρα το πρωί όλοι οι δρόμοι της Αττικής, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ήταν ανοικτοί, χάρη στη δράση των συνεργείων και των μηχανημάτων μας. Τα έντονα προβλήματα προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι στην κορύφωση του ακραίου καιρικού φαινομένου, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στους δρόμους επικρατούσαν συνθήκες κυκλοφοριακής ασφυξίας εξαιτίας του ότι έκλεισαν απροειδοποίητα οι υπηρεσίες του Δημοσίου και ο ιδιωτικός τομέας, οι δρόμοι στους δήμους είχαν κλείσει από το χιόνι και διοχετεύτηκε τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που δεν διέθετε αλυσίδες, στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής. Γεγονός που δεν επέτρεπε στα μηχανήματα εκχιονισμού να εκτελέσουν το έργο τους, ενώ η προσπάθειά τους έγινε ακόμη πιο δύσκολη τις επόμενες ώρες, όταν στους δρόμους άρχισαν οι ιδιοκτήτες να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους.

Τέταρτον, για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε η αξία της πρόληψης, σε σχέση με την υστέρων αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Εκεί που η Περιφέρεια Αττικής είχε αρμοδιότητα, στη λειτουργία των σχολείων, δράσαμε έγκαιρα κι αποτελεσματικά, αναστέλλοντας τη λειτουργία τους για τη Δευτέρα της 24ης Ιανουαρίου. Απόφαση για την οποία πολλοί ήταν αυτοί που διαφώνησαν, όταν την πήραμε. Δεν είχαμε εμείς την αρμοδιότητα να απαγορεύσουμε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από το πρωί, κι όχι αφού ξέσπασε ο χιονιάς.

Δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα να κηρύξουμε αργία στο Κράτος τη Δευτέρα προληπτικά, κι όχι αυτό να γίνει εκ των υστέρων, και για τις επόμενες δύο ημέρες. Ούτε εμείς αποφασίσαμε να κλείσει το Κράτος την ώρα που το φαινόμενο ήταν σε έξαρση. Δεν εκτρέψαμε εμείς τις νταλίκες στο ύψος της Μεταμόρφωσης από τη Νέα Οδό, στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό χάος και το κλείσιμο των δρόμων τελικά.

Η Περιφέρεια Αττικής ήταν αυτή που έπρεπε να μην επιτρέπει την κίνηση στους χιονισμένους δρόμους χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες; ‘Η μήπως φταίνε οι Δήμοι που δε διαθέτουν τα αναγκαία μέτρα και το προσωπικό για να μπορέσουν γρήγορα να καθαρίσουν τους δρόμους τους από το χιόνι; Η να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χιλιάδων νοικοκυριών; Ως πότε η Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού θα αποτελεί το εξιλαστήριο θύμα της ανεπάρκειας άλλων μηχανισμών του Κράτους; Ως πότε θα είμαστε ο βολικός φταίχτης και ο μουτζούρης της κάθε ακραίας κατάστασης;

Σίγουρα μπορούσαμε καλύτερα

Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να ισχυρισθούμε ότι από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής όλα λειτούργησαν στην εντέλεια. Σίγουρα θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και να απαιτήσουμε τον καλύτερο συντονισμό της "αλυσίδας πολιτικής προστασίας", της οποίας εμείς αποτελούμε έναν από τους πολλούς κρίκους. Γι αυτό και στο μερίδιο που μας αναλογεί, ζητούμε κι εμείς μια ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρήθηκαν.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όσους έδωσαν και δίνουν ακόμη τη μάχη

Ταυτόχρονα θέλουμε να πούμε κι ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, τους συνεργάτες μας αλλά και τους Δημάρχους και το προσωπικό των Δήμων, που έδωσαν και δίνουν ακόμη και σήμερα τη μάχη, για να ξεπεραστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας

Σε κάθε περίπτωση από την πρόσφατη κρίση σίγουρα μάθαμε πολλά. Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να γίνει σύντομα πράξη η δέσμευση του Πρωθυπουργού ώστε να υπάρξει ένας αποτελεσματικότερος μηχανισμός, με καλύτερο επιτελικό συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περισσότερα μέσα και προσωπικό, προκειμένου η επόμενη κακοκαιρία να μας βρει πιο έτοιμους και πιο αποτελεσματικούς».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου

Βουλή – πρόταση μομφής: Ξεκινάει η τριήμερη διαδικασία

Ιαπωνία: Τραγική κατάληξη σε υπόθεση ομηρίας