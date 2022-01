Οικονομία

“Ελπίδα” – Βλάχος για Αττική Οδό: μην περιμένουν μεγάλες αποζημιώσεις οι πολίτες

Τι συμβουλεύει ο δικηγόρος όσους εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο και ετοιμάζουν αγωγές κατά της εταιρείας. Τι λέει έτερος δικηγόρος που έχει αναλάβει υποθέσεις.

Να μην καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες για υψηλές αποζημιώσεις, σε ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν για πολλές ώρες στην Αττική Οδό εν μέσω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» συνέστησε ο ποινικολόγος Γιάννης Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε, τα 2.000 ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί ως αποζημίωση είναι ένα εύλογο τίμημα, δεδομένου και ότι σε ανάλογη περίπτωση ταλαιπωρίας λόγω κακοκαιρίας, στην Αττική Οδό, το 2011, είχε επιδικαστεί αποζημίωση ύψους 600 ευρώ. Προσέθεσε πως όσα ακούγονται για ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ ως αποζημίωση, προφανώς δεν είναι κοντά σε όσα μπορεί να επιδικαστούν.

Ο κ. Βλάχος είπε πως δεν αποθαρρύνει κανέναν από το να στραφεί νομικά με αγωγή αποζημίωσης κατά της Αττικής Οδού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάποια νομική σχέση με την εταιρεία, αλλά κάλεσε όλους να αναλογιστούν και να «μετρήσουν» όπως είπε, το μέγεθος της ταλαιπωρίας και της ηθικής βλάβης που θεωρούν ότι έχουν υποστεί, καθώς δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους και άλλη θα είναι πχ. για επίτοκο που της «έσπασαν τα νερά», ενώ ήταν εγκλωβισμένη και άλλη για κάποιον άλλο πολίτη.

Μάλιστα, σημείωσε πως θα πρέπει να συνυπολογίσει όποιον προσφύγει και ότι η Αττική Οδός θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από νομικά επιχειρήματα για να προστατεύσει τα συμφέροντα της.

Αμέσως μετά, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο ποινικολόγος Δημοσθένης Πέππας, με τον οποίο έχουν επικοινωνήσει όπως είπε περίπου 10 εγκλωβισμένοι οδηγοί.

Ο δικηγόρος σημείωσε, απαντώντας σε ερώτημα του Γιώργου Λιάγκα, πως «είναι μεγάλο το ποσό των 50.000 ευρώ, δεν έχει δείξει η ελληνική νομολογία πως μπορεί να υπάρξει μια αποζημίωση τέτοιας τάξης», αποφεύγοντας να αναφέρει ένα ενδεικτικό ποσό που θεωρεί πως μπορεί ρεαλιστικά να επιδικαστεί σε όσους ταλαιπωρήθηκαν, λέγοντας πάντως πως «θεωρώ ότι μπορεί να διεκδικηθεί ποσό μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

