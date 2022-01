Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - 14χρονη: ο ιερέας μου ζητούσε γυμνές φωτογραφίες

Νέα καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Ο δικηγόρος του ξεκαθαρίζει όσα ισχύουν για την αδιαθεσία του επίσης ιερέα, πατέρα του κληρικού.

Νέα ανατριχιαστική καταγγελία σε βάρος του 37χρονου κληρικού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μετά τις καταγγελίες ανήλικης για βιασμό κατ΄ εξακολούθηση, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, ο ιερέας, που ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media, είχε μεταξύ άλλων και επικοινωνία με μια 14χρονη, η οποία καταγγέλλει ότι ο ιερέας της ζητούσε να της στείλει φωτογραφίες και μάλιστα γυμνές, ενώ προσέθεσε ακόμη πως της μιλούσε με αισχρά λόγια.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως οι ισχυρισμοί αυτοί είναι σε επίπεδο καταγγελίας και δεν υπάρχει επίσημη αναφορά ούτε περιλαμβάνεται κάτι σχετικό στην υπάρχουσα δικογραφία.

Στην εκπομπή, αποσαφηνίστηκε και το θέμα με το παροδικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο πατέρας του κατηγορούμενου κληρικού, επίσης ιερέας, για τον οποίο την Πέμπτη η Κέλλυ Χεινοπώρου είχε μεταδώσει πως αισθάνθηκε αδιαθεσία, πιθανότατα λόγω καρδιακού επεισοδίου.

Καθώς υπήρξαν αναφορές και από τον ίδιο τον πατέρα του κατηγορούμενου και δηλώσεις πως δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα, η Κέλλυ Χεινοπώρου ανέφερε την Παρασκευή πως πηγή των των πληροφοριών της ήταν δύο αυτόπτες μάρτυρες, οι δικηγόροι Βασίλης Ταουξής και Λουκάς Πουρσανίδης.

Σε επίρρωση των λεγόμενων της Κέλλυς Χεινοπώρου, ο Λουκάς Πουρσανίδης, ο οποίος είναι ο συνήγορος του 37χρονου ιερέα, παρενέβη στην εκπομπή και επιβεβαίωσε πως «μετά το πέρας της διαδικασίας της ανάκρισης και αναμένοντας να βγει ή όχι ένταλμα για προσωρινή κράτηση, ο πατέρας του κατηγορούμενου κατέρρευσε σε μια καρέκλα, έξω από το γραφείο του ανακριτή. Αυτό το είδαν πολλοί δικηγόροι και αρκετοί μάρτυρες. Του συστήθηκε να πάει στο νοσοκομείο».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

