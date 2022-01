Οικονομία

Γαλλία: Απογειώθηκε… η οικονομία της

Το 2021 η γαλλική οικονομία, όχι μόνο άφησε πίσω την ύφεση που έφεραν τα lockdown, αλλά σημείωσε και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 50 ετών.

Η Γαλλία κατέγραψε πέρυσι την ισχυρότερη ανάπτυξή της εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ανέκαμψε από την κρίση της COVID-19 ταχύτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,7% τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους ύστερα από ένα ιδιαίτερα ισχυρό τρίτο τρίμηνο όταν ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 3,1%, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία INSEE. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν κατά μέσο όρο ανάπτυξη 0,5% για το τέταρτο τρίμηνο.

Για το σύνολο του 2021, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 7%, ο ισχυρότερος από το 1969, ύστερα από συρρίκνωση κατά 8% το 2020 όταν τα αυστηρά lockdowns που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας έπληξαν την οικονομία.

Η οικονομία ανέκαμψε το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς η εμβολιαστική εκστρατεία εντάθηκε και η κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της COVID-19.

