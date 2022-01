Αθλητικά

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς “λύγισε” από τον Μεντβέντεφ

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά απέναντι στον Ρώσο που δείχνει να του έχει πάρει… τον αέρα.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αποδείχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά αξεπέραστο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, στον ημιτελικό του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στα πολύ καλά χτυπήματα του Ρώσου, ο οποίος έφτασε στην τελική επικράτηση με 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 30 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ θα αναζητήσει πλέον τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη (και δεύτερο συνολικά σε γκραν σλαμ) την Κυριακή (30/1), απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ, ενώ ο Τσιτσιπάς σταματά για τρίτη φορά στην τετράδα του τουρνουά και πλέον έχει 1/5 σε ημιτελικούς γκραν σλαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής σέρβιρε πρώτος και μέχρι και το όγδοο γκέιμ, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους (4-4) με χαρακτηριστική ευκολία. Σ΄ εκείνο το σημείο και μετά από 34 (!) κτυπήματα στον τέταρτο πόντο, ο Μεντβέντεφ έφθασε πολύ κοντά στο πρώτο break του αγώνα, προηγούμενος με 40-0, αλλά ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και κατάφερε να πάρει το γκέιμ, με μία εντυπωσιακή ανατροπή.

Ο Ρώσος τενίστας ισοφάρισε εύκολα, ο Τσιτσιπάς τον... μιμήθηκε άμεσα και προηγήθηκε με 6-5, υποχρεώνοντας τον Ρώσο να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Ο Μεντβέντεφ ισοφάρισε σε 6-6 και το πρώτο σετ κρίθηκε το tie break. Εκεί ο Τσιτσιπάς, που ως τότε είχε πάρει μόλις έναν πόντο (!) στο σερβίς του αντιπάλου του, προηγήθηκε με 4-1, αλλά ο Μεντβέντεφ αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και ικανότερος, πήρε έξι από τους επτά επόμενους πόντους και επικράτησε 7-5 στο tie break και 7-6 στο σετ σε 47 λεπτά.

Μετά το χαμένο πρώτο σετ και υπό τις επευφημίες των Ελλήνων ομογενών, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο κορτ αποφασισμένος και «έσπασε» το σερβίς του Μεντβέντεφ στο πρώτο γκέιμ, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους, με τον Έλληνα πρωταθλητή να προηγείται 3-2.

Ο Μεντβέντεφ αντέδρασε και κατάφερε να κάνει break στο έκτο γκέιμ, φέρνοντας το σετ «στα ίσα», ενώ αμέσως μετά, υπερασπίσθηκε το σερβίς του και προηγήθηκε με 4-3. Ο «Tsitsifast», όχι μόνο ισοφάρισε σε 4-4 χωρίς να χάσει πόντο, αλλά με νέο break στο σερβίς του Μεντβέντεφ, απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο και διατήρησε για να πάρει το δεύτερο σετ με 6-4, σε 37 λεπτά.

Στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, ο Τσιτσιπάς έσωσε δύο break points και το ματς συνεχίστηκε σε... τεντωμένο σχοινί. Ο Ρώσος ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες και, μετά το 4-4, κράτησε το σερβίς του χωρίς να χάσει πόντο και προηγήθηκε 0-40 στο 10ο γκέιμ, για να αξιοποιήσει το δεύτερο σετ-μπολ και να πάρει το σετ με 6-4, μετά από 40 λεπτά.

Ευρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αντιδράσει. Κράτησε το σερβίς του μόνο στο ξεκίνημα, ισοφαρίζοντας σε 1-1, αλλά στη συνέχεια ο Μεντβέντεφ κυριάρχησε, πήρε πέντε διαδοχικά γκέιμ και έφτασε σε μόλις 24 λεπτά στο 6-1.

