"Ελπίδα" - Δήμαρχος Σαρωνίδας: Μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος δεν γλίτωσε ούτε το Κέντρο Υγείας Καλυβίων στο οποίο είχαν μεταφερθεί άτομα που έχρηζαν αναπνευστικής υποστήριξης.

Μηνυτήρια αναφορά προς τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τις πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων και ψύχους, υπέβαλε ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου.

Στην μήνυση που απευθύνεται τόσο στους διοικούντες και υπευθύνους του κεντρικού φορέα όσο και στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Μαρκοπούλου, τονίζεται ότι «η περιοχή αντιμετώπισε εκτεταμένα προβλήματα διακοπής ηλεκτροδότησης που

προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα και έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία, σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή των κατοίκων του Δήμου Σαρωνικού. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης αφορούσαν σε πολλές περιοχές του Δήμου και για μακρά χρονικά

διαστήματα που έφθαναν έως και τις επόμενες τέσσερις ημέρες και που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα 28/1/2022».

Ο Π. Φιλίππου ασκεί δριμεία κριτική στους διοικούντες και στα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ καθώς, εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών, ήταν παντελώς απόντες.

«Ενώ η περιοχή μας αντιμετώπιζε επείγουσα κατάσταση ανάγκης, η οποία έχρηζε παρεμβάσεων και χειρισμών εκ μέρους των αρμοδίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, οι αρμόδιοι ήταν απολύτως ανύπαρκτοι και ουδεμία ανταπόκριση υπήρχε στις εκκλήσεις των δημοτών. Όλοι οι υπεύθυνοι του ΔΕΔΔΗΕ όχι μόνον δεν παρείχαν την παραμικρή ενημέρωση στους κατοίκους, αλλά ούτε απαντούσαν στις κλήσεις τους, όπως επίσης δεν απαντούσαν και στις δικές μου κλήσεις ως δημάρχου».

Από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος δεν γλίτωσε ούτε το Κέντρο Υγείας Καλυβίων!

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά περιπτώσεις πολυήμερων και πολύωρων διακοπών:

1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, το οποίο εκτός από τις πάγιες υπηρεσίες του είναι

και εμβολιαστικό & κέντρο αναφοράς covid-19 διακοπή ηλεκτροδότησης έλαβε

χώρα από την 24/1 έως την 27/1.

2. Στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας η διακοπή ηλεκτροδότησης διήρκεσε 3

ημέρες (24-26/1).

3. Σε τμήμα της Αναβύσσου η διακοπή ηλεκτροδότησης διήρκεσε επίσης 3 ημέρες

(24-26/1).

4. Στην περιοχή των Καλυβίων πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης έλαβε χώρα την

Τρίτη 25/1.

5. Στην περιοχή του Κουβαρά πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης έλαβε χώρα την

Τρίτη 25/1.

6. Στις περιοχές της ΔΕ Καλυβίων, Βαλομάντρα, Αγ. Ταχιάρχη, Πλαγιές Λαγονησίου,

Φέριζα, Τραμπουριά και Γαλάζια Ακτή, κλπ.

7. Στις περιοχές Δ.Ε. Π. Φώκαιας, Θυμάρι για τέσσερις ημέρες υπήρχε διακοπή

ηλεκτροδότησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών και ημερών που διήρκεσαν οι διακοπές ηλεκτροδότησης και σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου δέχθηκαν μεγάλο αριθμό κλήσεων από αγανακτισμένους πολίτες και άτομα που είχαν προβλήματα υγείας τα οποία κινδύνευσαν. Συγκεκριμένα περί τα 10 άτομα που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και χρειάζονταν τεχνική αναπνευστική υποστήριξη μεταφέρθηκαν από υπηρεσίες του Δήμου, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων καθώς κινδύνευσαν από την αδυναμία λειτουργίας των συσκευών παροχής οξυγόνου.

«Οι υπηρεσίες του Δήμου και εγώ προσωπικά, δεχτήκαμε δεκάδες κλήσεις από αγανακτισμένους πολίτες και ηλικιωμένα άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις θερμαντικές συσκευές που διέθεταν. Είναι αυτονόητο ότι η έλλειψη θέρμανσης, ειδικά σε ηλικιωμένους, υπό συνθήκες ακραίου ψύχους, έθεσε σε κίνδυνο της ζωή τους. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις από οικογένειες με μικρά παιδιά που μέσα σε πλήρες σκοτάδι και παγωνιά προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θέλουμε να αποδοθούν ευθύνες», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου.

