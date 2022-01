Κόσμος

Πίτσμπουργκ: Στον αέρα λεωφορείο μετά από κατάρρευση γέφυρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα σώθηκαν οι επιβαίνοντες σε λεωφορείο που βρισκόταν πάνω σε γέφυρα που κατέρρευσε.

Μία γέφυρα δύο λωρίδων κατέρρευσε στο Πίτσμπουργκ, παρασέρνοντας μαζί της ένα λεωφορείο, το οποίο βρέθηκε να κρέμεται σε ύψος δεκάδων μέτρων.

Περαστικοί από το σημείο δημιούργησαν ανθρώπινη αλυσίδα για να διασώσουν τους επιβαίνοντες στο όχημα και κατάφεραν να απομακρύνουν όσους ήταν μέσα.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες προτού ο Τζο Μπάιντεν επισκεφτεί την πόλη ενόψει κατασκευαστικών έργων 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και η ανακατασκευή της εν λόγω γέφυρας.

Ο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την καταστροφή και εξέφρασε ευχαριστίες στους διασώστες που κινητοποιήθηκαν αμέσως, σύμφωνα με την Τζεν Ψάκι, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμά του πάντως δεν θα τροποποιηθεί.

Η γέφυρα, κοντά στο Φρικ Παρκ του Πίτσμπουργκ, είχε περάσει από επιθεώρηση τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εντ Γκέινι.

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει ότι στην Πολιτεία της Πενσιλβάνιας έχουν καταγραφεί 3.198 γέφυρες σε «κακή» κατάσταση.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν προκαλούν τρόμο, όμως ευτυχώς όλα έληξαν καλώς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Ιαπωνία: Τραγική κατάληξη σε υπόθεση ομηρίας