Πρόταση μομφής: κόντρα μεταξύ Τασούλα - Κατρίνη για το αίτημα Ανδρουλάκη

Διαμαρτυρία από τον Μιχάλη Κατρίνη για την άρνηση του Κωνσταντίνου Τασούλα να παραχωρήσει αίθουσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ.

Τη διαμαρτυρία του για τη μη παραχώρηση αίθουσας του κοινοβουλίου την Κυριακή το μεσημέρι, προκειμένου να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, εξέφρασε - στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ - ο επικεφαλής της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

Το Κίνημα Αλλαγής είχε προγραμματίσει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, με θέμα την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την Κυριακή, 30/01/2022, στις 12:00, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας απάντησε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να συγκληθεί η ΚΟ του κόμματος, την ίδια στιγμή που αρχίζουν οι ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων, κατά τη διαδικασία συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας.

Στη, δε, περίπτωση που παραχωρήθηκε αίθουσα, για συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή άρχιζε πριν την έναρξη νομοθετικής διαδικασίας στην ολομέλεια της Βουλής είπε ο κ. Τασούλας.

Θεωρώ ότι η ταυτόχρονη διαδικασία είναι - αν μη τι άλλο - προβληματική, για τη βαρύτητα της διαδικασίας (συζήτησης πρότασης δυσπιστίας) και η πρακτική αυτή πρέπει να λυθεί στη διάσκεψη των προέδρων είπε ο πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί μια κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου όπως είναι η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.

