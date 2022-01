Κοινωνία

Σπείρα διακινούσε ναρκωτικά σε φυλακές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος ήταν ο οργανωτής της σπείρας. Που είχαν κρύψει τα ναρκωτικά και πως τους ανακάλυψαν.



Σπείρα που διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη και κοκαϊνη σε φυλακές, εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους υπαλλήλους καταστήματος κράτησης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης - δύο φυλακισμένοι αλλοδαποί και δύο Ελληνες - ένας εκ των οποίων είναι σωφρονιστικός υπάλληλος. Ο τελευταίος, ενεργώντας και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών, είχε εισάγει στις δικαστικές φυλακές δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες σε σχήμα σόλας παπουτσιού, με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 70 γραμμαρίων, και τις είχε κρύψει μέσα σε τουαλέτα, με σκοπό την παράδοσή τους σε φυλακισμένο αλλοδαπό και την περαιτέρω διακίνησή της στις φυλακές.



Σωφρονιστικοί υπάλληλοι όμως, εντόπισαν τα ναρκωτικά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του σωφρονιστικού κώδικά. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλοι δύο αλλοδαποί, μέλη της ίδιας σπείρας.







Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο σωφρονιστικός υπάλληλος ήταν ο οργανωτής της εισαγωγής και μεταφοράς των ναρκωτικών εντός των φυλακών, ο άλλος ημεδαπός ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή, αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι φυλακισμένοι αλλοδαποί είχαν αναλάβει να βρίσκουν προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, καθώς και υποψήφιους «πελάτες».



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 480 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4,3 γραμ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.





Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 45 σημεία

Καιρός: χιονοπτώσεις, καταιγίδες και βοριάδες το Σάββατο