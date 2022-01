Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Πόσα χρήματα “έβγαλαν” από το Australian Open

Πλουσιότεροι αποχαιρέτησαν το Australian Open οι Έλληνες πρωταθλητές.

Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο ευρώ -για την ακρίβεια 1.096.910 ευρώ- τα συνολικά έσοδα Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη, από τα έπαθλα του Australian Open. Πλουσιότερος κατά 895.000 δολάρια ή διαφορετικά 802.730 ευρώ, αποχαιρέτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το Australian Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και να προκριθεί στον τελικό του πρώτου τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς, χάνοντας με 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Έτσι, όπως και ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι, θα πάρει το έπαθλο που προβλέπεται από τους διοργανωτές για τους παίκτες που φτάνουν στον ημιτελικό.

Ο νικητής του τελικού της Κυριακής, ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, θα εισπράξει 2,875 εκατομμύρια δολάρια (2.578.600 ευρώ), ενώ ο ηττημένος 1,575 εκατομμύρια δολάρια (1.412.620 ευρώ).

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποκλείστηκε στις «16» της διοργάνωσης, χάνοντας 7-6, 6-3 από την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα, επέστρεψε με 328.000 δολάρια (294.180 ευρώ).

