Κακοκαιρία: Χιόνια σε Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα

Χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.



Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται ως τώρα η κακοκαιρία στη βόρεια Ελλάδα, όπου σε πολλές περιοχές σημειώνονται χιονοπτώσεις και καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιόνισε στη Φλώρινα με το θερμόμετρο να δείχνει -1 βαθμούς Κελσίου. Ίδια θερμοκρασία στην Καστοριά και την Κοζάνη όπου νωρίς το πρωί του Σαββάτου σημειώνονταν ασθενής χιονόπτωση.

Χιονίζει επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της Χαλκιδικής, καθώς και στα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, στο Καϊμάκτσαλάν όπου και καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία με -10,1 βαθμούς Κελσίου, στη Βασιλίτσα με -8,1, το Σέλι με -5,6 βαθμούς, ενώ χιόνια πέφτουν στα Τρία – Πέντε Πηγάδια και το Ελατοχώρι.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη το θερμόμετρο έδειξε νωρίς το πρωί 2 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη και τις Σέρρες, 3 στην Καβάλα και 7 στη Θεσσαλονίκη.

Σε ποια σημεία της Β. Ελλάδας είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας των χιονοπτώσεων και της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, στην Ημαθία απαιτούνται αλυσίδες από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), καθώς επίσης στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου και 3-5 Πηγαδίων.

Στην Πέλλα οι οδηγοί θα πρέπει να «φορέσουν» αλυσίδες στα οχήματα τους από το 20ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άρνισσας έως το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας, ενώ στη Χαλκιδική τα σημεία που ανακοινώνονται από την αστυνομία είναι: από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη), από το 4ο έως το 9ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βαρβάρας – Ολυμπιάδας και από το 4ο έως το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παλαιοχωρίου – Αγ.Νικολάου.

Στη δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στην Καστοριά, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων: στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 25ο χλμ. έως το 28ο χλμ, στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Νεστορίου), από το 16ο χλμ. έως το 58ο χλμ, σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου Νεστορίου και στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου Άργους Ορεστικού.

Στην Κοζάνη απαιτούνται χιονολάστιχα ή αλυσίδες στην εθνική οδό Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, από το 29ο χλμ. έως το 39ο χλμ, ενώ στη Φλώρινα τα σημεία που έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία είναι: εθνική Οδός Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 12ο χλμ. έως το 25ο χλμ., επαρχιακή οδός Αετού – Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου Φλώρινας.

Προβλήματα σε τμήματα των ορεινών οδικών δικτύων της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας

Την ίδια προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα των ορεινών οδικών δικτύων της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας, από τις χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από σήμερα το πρωί.

Κατόπιν σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώθηκε ότι από τις 13:00 σήμερα, μέχρι και τις 08:00 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η διέλευση των βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «ΜΟΡΕΑΣ» στο τμήμα από Κόρινθο έως Καλαμάτα, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν κλείσει, λόγω του χιονιού, η επαρχιακή οδός που συνδέει τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο και η δημοτική οδός που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας του δήμου Αιγιαλείας, με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων. Στις δύο προαναφερόμενες περιοχές επιχειρούν εκχιονιστικά μηχανήματα, ώστε να δοθούν και πάλι στην κυκλοφορία οι δρόμοι.

Όσον αφορά στην χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων, είναι απαραίτητες, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις εξής περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας:

Στην Αχαΐα

Στην επαρχιακή οδό Πούντας – Καλαβρύτων

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων – Διακοπτού, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων – Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων – Αίγιου, μέσω Πτέρης

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων – Κλειτορίας, μέσω Πριόλιθου και Λουσών

Στην επαρχιακή οδό Ακράτας – Ζαρούχλας, από το ύψος της τοπικής κοινότητας Βαλιμής και άνω

Στην επαρχιακή οδό Αιγείρας – Περιθωρίου, από το 9ο χιλιόμετρο

Στην επαρχιακή οδό Αιγείρας – Συνεβρού, από το 9ο χιλιόμετρο

Στην δημοτική οδό Χαλανδρίτσας – Λεοντίου

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας – Προυσού, από το 12ο χιλιόμετρο, στο ύψος της τοπικής κοινότητας Λαμπιρίου, έως το 18ο χιλιόμετρο, στην θέση Αραποκέφαλα

Στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου – ‘Ανω Χώρας, στην περιοχή ‘Αγιος Ιωάννης Αποδοτίας και εντός των τοπικών κοινοτήτων Λιβαδακίου και Πλατάνου, του δήμου Ναυπακτίας

Στην Κορινθία

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Κουτσομοδίου – Χαλκίου

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Αρχαίας Νεμέας – Δερβενακίων

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Αρχαίας Νεμέας-Αρχαίων Κλεωνών – Αγίου Βασιλείου

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Πετρίου – Γαλατά-Ψαρίου

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Λεοντίου

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Δάφνης – Καστρακίου-Μποζικά – Τιτάνης

Στην επαρχιακή οδό Νεμέας – Κουτσίου – Στιμάγκας

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές μηχανήματα της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης επιχειρούν συνεχώς, προκειμένου να παραμένουν ανοικτοί οι δρόμοι.

